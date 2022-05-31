В Минтруде назвали сферы в Новосибирской области, где не хватает сотрудников
Официальный уровень безработицы при этом остается стабильным
В этом году в Новосибирской области не хватает сотрудников промышленных предприятий и сферы торговли. Об этом сегодня, 31 мая, на пресс-конференции в ТАСС заявил замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
— Наиболее востребованные традиционно в Новосибирске — это промышленность, сейчас там заметный рост количества вакансий, торговля, сезонное сельское хозяйство, транспорт, образование, здравоохранение, — сказал Машанов.
При этом чаще всего на биржу труда обращаются люди без специальности.
— Не высококвалифицированный труд, рабочие без специальностей. Эта тенденция не меняется в течение длительного времени, ничего особенного в этом году нет, — пояснил замминистра.
В целом Владимир Машанов оценил ситуацию на рынке труда региона как «относительно стабильную». По его словам, последние 3 месяца в области не наблюдается рост обращений граждан в службы занятости. Уровень безработицы составляет 1,2%.
С 1 июня в России внепланово повысят пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10% с 1 июня. Об этом на прошлой неделе сообщил Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета.