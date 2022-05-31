В Минтруде назвали сферы в Новосибирской области, где не хватает сотрудников

В этом году в Новосибирской области не хватает сотрудников промышленных предприятий и сферы торговли. Об этом сегодня, 31 мая, на пресс-конференции в ТАСС заявил замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

— Наиболее востребованные традиционно в Новосибирске — это промышленность, сейчас там заметный рост количества вакансий, торговля, сезонное сельское хозяйство, транспорт, образование, здравоохранение, — сказал Машанов.

