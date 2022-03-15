Как должны платить зарплату при простое из-за кризиса — объясняет Минтруд

Если компания, в которой вы работаете, взяла временную паузу (для перестройки технологических цепочек, решения вопросов логистики или еще чего), вы вправе рассчитывать на оплату труда, напоминает Минтруд. Такое право закреплено Трудовым кодексом.
— Если речь идет об объективных обстоятельствах — проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих — на время простоя работник получает две трети оклада.
Если простой объявлен по воле работодателя, работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы, — говорится в сообщении ведомства.
Если же компания решает сократить штат или ликвидировать организацию, работники должны получить уведомление за два месяца. Если сокращение массовое — за три.
При этом есть сотрудники, которых увольнять нельзя, какие бы сокращения ни планировались. В эту категорию входят:
- беременные женщины;
- женщины с детьми в возрасте до трех лет;
- одинокие матери, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или ребенка до 14 лет;
- работники, воспитывающие детей-инвалидов без матери;
- единственные кормильцы детей-инвалидов;
- единственные кормильцы детей в возрасте до трех лет;
- родители, воспитывающие трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.
Сокращая штат, работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При этом сотрудник и работодатель могут договориться об увольнении ранее двухмесячного срока, но тогда работодатель выплачивает работнику средства и за эти два месяца в полном объеме тоже.
СЮЖЕТ
Также Минтруд напоминает, что важно вовремя встать на учет в центр занятости. Если вы сделали это в течение 14 дней после увольнения, работодатель должен продолжить выплачивать среднюю зарплату в течение второго и третьего месяцев, если за этот период вы не найдете новую работу. Для территорий Крайнего Севера этот период дольше — со второго по шестой месяцы поиска работы.
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