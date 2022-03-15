Как должны платить зарплату при простое из-за кризиса — объясняет Минтруд

Также Минтруд напоминает, что важно вовремя встать на учет в центр занятости. Если вы сделали это в течение 14 дней после увольнения, работодатель должен продолжить выплачивать среднюю зарплату в течение второго и третьего месяцев, если за этот период вы не найдете новую работу. Для территорий Крайнего Севера этот период дольше — со второго по шестой месяцы поиска работы.

