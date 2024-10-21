«Напал с кулаками»: из-за чего началась драка водителя и курьера посреди дороги в Новосибирске — версия велосипедиста

Новосибирский велокурьер, который подрался сегодня, 19 октября, с автомобилистом на улице Королева, рассказал свою версию событий. По словам молодого человека, он сначала едва не попал из-за водителя в аварию, а потом и вовсе получил в драке несколько царапин.
Эпичное столкновение водителей авто и электровела попало на видео и было опубликовано в сообществе «АСТ-54».
Ранее свою версию событий рассказал водитель кроссовера, который накинулся на курьера с кулаками. Он был уверен, что аварийную ситуацию создал электровелосипедист, который его обматерил.
По словам же курьера, он ехал в крайней правой полосе, а увидев возле дома №1Б по улице Королева знак ограничения скорости, начал притормаживать.
— Посмотрев в зеркала, я начал перестраиваться с включенным поворотником в левую полосу движения, поскольку мне надо было поворачивать налево. Когда я полноценно перестроился, водитель начал прижимать меня сзади и совершать опасный маневр, — рассказал курьер. — После он подрезал меня справа и при этом слегка задел. Я попытался ему объяснить, что не нарушил ПДД, но на меня посыпались маты. Я, естественно, ответил тем же, но на… не посылал.
По словам курьера, в драке он получил несколько царапин, но все равно намерен обратиться в полицию.
— На место происшествия выезжал экипаж Госавтоинспекции. На месте участники происшествия не обнаружены. На данный момент участники не установлены. При обращении граждан в полицию и подтверждения факта происшествия будет проведена проверка, — прокомментировали драку в полиции.
Накануне НГС рассказывал о потасовке, во время которой жертвой нападения, по словам очевидцев, оказался другой курьер.