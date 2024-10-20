«Распылили из перцового баллончика»: толпа бросилась на мужчину в Горском микрорайоне — видео

Днем 20 октября в Новосибирске шесть человек напали на мужчину. Об этом заявили в телеграм-канале «АСТ-54 Black, — в нем опубликовали видео потасовки.
Инцидент произошел у подъезда дома №60 в микрорайоне Горский. Судя по кадрам, некоторые участники конфликта были в масках.
— Сначала ему прямо в лицо распылили из перцового баллончика, а затем, по сообщениям подписчика, и вовсе начали тыкать в него ножом, — заявили в телеграм-канале.
На кадрах видно мужчину, который подходит к подъезду дома с пакетом в руке. Он стоит у камеры домофона, когда к нему сзади подбегает человек в маске — последний распыляет в сторону мужчины неизвестное вещество.
Затем у подъезда оказываются еще несколько человек — они набросились на мужчину. Сибиряку удается вырваться, но участники конфликта решили его догнать.
Видео обрывается, и уже на следующих кадрах можно заметить, как мужчина убегает от нападавших вблизи другого дома. Они продолжили преследовать человека.
В телеграм-канале утверждают, что пострадавший находится в больнице. Мужчина якобы работает курьером — об этом также заявили в другом паблике. Нападавшими, по информации телеграм-канала «Гнилой Новосибирск», оказались подростки.
НГС связался с пресс-службой сервиса доставки с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
В конце сентября жительница Новосибирска заявила, что на ее детей напала группа из четырех подростков. Она сообщила, что обратилась в полицию.
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Полицейские проводят проверку из-за конфликта в микрорайоне Горский. Об этом НГС сообщили в ведомстве.
— Информация о нанесении телесных повреждений гражданину в отдел полиции «Ленинский» поступала, зарегистрирована в установленном порядке, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Выяснилось, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают лиц, причастных к происшествию.