«Распылили из перцового баллончика»: толпа бросилась на мужчину в Горском микрорайоне — видео

В соцсетях заявили, что нападавшие являются подростками Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black











Днем 20 октября в Новосибирске шесть человек напали на мужчину. Об этом заявили в телеграм-канале «АСТ-54 Black, — в нем опубликовали видео потасовки.

Инцидент произошел у подъезда дома №60 в микрорайоне Горский. Судя по кадрам, некоторые участники конфликта были в масках.

— Сначала ему прямо в лицо распылили из перцового баллончика, а затем, по сообщениям подписчика, и вовсе начали тыкать в него ножом, — заявили в телеграм-канале.

Конфликт попал на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black

На кадрах видно мужчину, который подходит к подъезду дома с пакетом в руке. Он стоит у камеры домофона, когда к нему сзади подбегает человек в маске — последний распыляет в сторону мужчины неизвестное вещество.

Затем у подъезда оказываются еще несколько человек — они набросились на мужчину. Сибиряку удается вырваться, но участники конфликта решили его догнать.

Видео обрывается, и уже на следующих кадрах можно заметить, как мужчина убегает от нападавших вблизи другого дома. Они продолжили преследовать человека.

В телеграм-канале утверждают, что пострадавший находится в больнице. Мужчина якобы работает курьером — об этом также заявили в другом паблике. Нападавшими, по информации телеграм-канала «Гнилой Новосибирск», оказались подростки.

НГС связался с пресс-службой сервиса доставки с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

В конце сентября жительница Новосибирска заявила, что на ее детей напала группа из четырех подростков. Она сообщила, что обратилась в полицию.