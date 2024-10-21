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Из-за чего началась драка водителя и курьера в Новосибирске

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Происшествия «Я вылез по голове ему настучать»: автомобилист подрался с велокурьером — эпичная битва попала на видео

«Я вылез по голове ему настучать»: автомобилист подрался с велокурьером — эпичная битва попала на видео

В Новосибирске во время дорожного конфликта подрались автомобилист и велокурьер

2 964
47 комментариев

Драка произошла прямо посреди дороги

В Новосибирске на улице Королева сегодня, 21 октября, подрались автомобилист и курьер на электровелосипеде. Схватка посреди проезжей части попала на видео и была опубликована в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте».

Красный кроссовер Hyundai Santa Fe застрахован на имя Оксаны Т., но за рулем в момент драки сидел ее муж Александр. По словам водителя, курьер опасно вел себя на дороге, что и стало причиной драки:

— Этот велосипедист ехал посередине дороги. Я ему моргал, сигналил, чтобы он перестроился в правый или левый ряд, но он не перестраивался. На светофоре остановились, я поругал его. А он меня на..... послал, — описал начало конфликта водитель. — Я вылез по голове ему настучать, но какой-то дедушка вышел заступаться
за него.

При этом очевидцы, которые пытались разнять драчунов, явно были уверены, что все произошло из-за того, что мужчина чуть не сбил курьера.

— Он нам еще и машину разбил специально, прямо отпечаток ноги остался, — заявила владелица машины, добавив, что в полицию пара не обращалась.

Также НГС попытался связаться с представителем службы доставки, в форму которой одет курьер, но трубку представитель не взял. Редакция отправила запрос в пресс-службу.

В пресс-службе областного главка МВД НГС подтвердили, что конфликт имел место, но решать его по закону оба драчуна явно не захотели:

— Информация в полицию поступала. На место происшествия выезжал экипаж Госавтоинспекции. На месте участники происшествия не обнаружены. На данный момент участники не установлены. При обращении граждан в полицию и подтверждения факта происшествия будет проведена проверка, — прокомментировали конфликт полицейские.

Ранее НГС писал о том, двое водителей не поделили дорогу на Авиастроителей. Дело кончилось рукоприкладством, НГС попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Дорожный конфликт Драка на дороге Полиция Новосибирска Курьер Новосибирск Драка Электровелосипед
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Комментарии
47
Alx_nsk
1 час
короче - муж владелицы не вывез затеянный им конфликт и выхватил люлей ...
ОльгаК
1 час
как можно настучать по голове, если она в шлеме? вопрос
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