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Происшествия Один ударил по лицу, другой — толкнул машину: водитель и пешеход не поделили дорогу на Авиастроителей — видео

Один ударил по лицу, другой — толкнул машину: водитель и пешеход не поделили дорогу на Авиастроителей — видео

Видео опубликовали в соцсетях

255
3 комментария

Инцидент произошел в Дзержинском районе

В Новосибирске водитель автомобиля вступил в конфликт с пешеходом на перекрестке. Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, новосибирцев заметили на пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей в Дзержинском районе. Предположительно, потасовка случилась 4 сентября.

— На перекрестке улиц 25 лет Октября и Авиастроителей парень получил в лицо от водителя седана на пешеходном переходе, — сказано в сообщении.

Небольшая потасовка попала на видеорегистратор

На кадрах видно перекресток, по которому едут машины. Позже на проезжую часть выходит молодой человек — он идет по пешеходному переходу, когда на его пути возникает автомобиль.

Новосибирец, судя по видео, прикоснулся к машине, и автомобилист опустил водительское стекло. Он ударил парня в область лица и вновь начал движение, а пешеход в ответ толкнул транспорт руками.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о происшествии в полицию.

Накануне стало известно, что в Новосибирске компанию школьников избила толпа подростков. Конфликт случился на парковке возле МФЦ «Сан Сити».

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Комментарии
3
Гость
7 сентября 2024, 00:17
Лутше напишите про самых свободных и смелых людях. Бомжах. Они всегда популярны все на них смотрят они в центре города и внимания.
Гость
7 сентября 2024, 00:17
водитель не прав. он обязан остановиться и пропустить. а не руки распускать. Наказать!
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