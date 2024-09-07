Один ударил по лицу, другой — толкнул машину: водитель и пешеход не поделили дорогу на Авиастроителей — видео

Инцидент произошел в Дзержинском районе Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирске водитель автомобиля вступил в конфликт с пешеходом на перекрестке. Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, новосибирцев заметили на пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей в Дзержинском районе. Предположительно, потасовка случилась 4 сентября.

— На перекрестке улиц 25 лет Октября и Авиастроителей парень получил в лицо от водителя седана на пешеходном переходе, — сказано в сообщении.

Небольшая потасовка попала на видеорегистратор Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На кадрах видно перекресток, по которому едут машины. Позже на проезжую часть выходит молодой человек — он идет по пешеходному переходу, когда на его пути возникает автомобиль.

Новосибирец, судя по видео, прикоснулся к машине, и автомобилист опустил водительское стекло. Он ударил парня в область лица и вновь начал движение, а пешеход в ответ толкнул транспорт руками.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о происшествии в полицию.