Сроки пока неизвестны: «Электронный город» объяснил причину сбоя

Информация об этом появилась на странице «Электронного города» во «ВКонтакте» Источник: Дарья Пона / 74.RU











«Электронный город» высказался о сбое, с которым столкнулась часть жителей Новосибирска. Он заявил о DDoS-атаке.

— Уважаемые абоненты. Наши внутренние системы подверглись DDoS-атаке. В настоящее время специалисты активно ведут работы по восстановлению услуг связи, однако сроки решения пока неизвестны, — сказано на странице «Электронного города» во «ВКонтакте».

Уточняется, что в целях безопасности специалисты ограничили работу сайта. Сейчас он недоступен.

DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса — «отказ в обслуживании» или DoS (Denial-of-service). Сетевые ресурсы, такие как веб-серверы, имеют ограничения по количеству запросов, которые они могут обслуживать одновременно. В результате конечный пользователь не может получить доступ к нужному ресурсу.

Сайт провайдера недоступен Источник: 2090000.ru









