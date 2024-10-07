НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 747мм 56%
Подробнее
0 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Очевидцы — о нападении на владельцев киоска в Новосибирске

Чиновницу записали в автохамы
Лайфхаки для уютного дома
Кладбище трамваев
Иски на 100 миллионов
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Происшествия Сроки пока неизвестны: «Электронный город» объяснил причину сбоя

Сроки пока неизвестны: «Электронный город» объяснил причину сбоя

Специалисты ограничили работу сайта в целях безопасности

896
14 комментариев

Информация об этом появилась на странице «Электронного города» во «ВКонтакте»

«Электронный город» высказался о сбое, с которым столкнулась часть жителей Новосибирска. Он заявил о DDoS-атаке.

— Уважаемые абоненты. Наши внутренние системы подверглись DDoS-атаке. В настоящее время специалисты активно ведут работы по восстановлению услуг связи, однако сроки решения пока неизвестны, — сказано на странице «Электронного города» во «ВКонтакте».

Уточняется, что в целях безопасности специалисты ограничили работу сайта. Сейчас он недоступен.

DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса — «отказ в обслуживании» или DoS (Denial-of-service). Сетевые ресурсы, такие как веб-серверы, имеют ограничения по количеству запросов, которые они могут обслуживать одновременно. В результате конечный пользователь не может получить доступ к нужному ресурсу.

Сайт провайдера недоступен

Ранее жители Новосибирска сообщали, что из-за сбоя в «Электронном городе» не работали интернет, приложение провайдера и домофон.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
28131500
46 минут
Скидку нам сделают?
Гость
39 минут
Да кому вы нужны. Просто руки кривые у специалистов.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Июль,38

maksim_nsk,33

Artokman,38

AndrewLV,35

Артём Быков,35

Марьяна,33

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление