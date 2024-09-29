«Лужа стояла неделю»: в микрорайоне Затон пропала холодная вода — по словам местной жительницы, ее отключили в пятницу

Проблема возникла в домах Ленинского района Источник: читательница НГС











В Новосибирске в домах микрорайона Затон пропала холодная вода. О ситуации рассказала редакции читательница НГС — она заявила, что водоснабжение отсутствует несколько дней.

Сибирячка живет в одном из домов по улице Портовая. По ее словам, проблема возникла в пятницу, 27 сентября. Из-за отключения она обращалась в службы.

— Вода отсутствует с половины дня пятницы. Они (специалисты, — прим.ред) приедут, постоят, пороют и уедут, — сказала Елена. — Сегодня что-то делают, но воды до сих пор нет.

Женщина не смогла уточнить число домов и зданий, оставшихся без холодной воды. Вместе с тем она заявила, что местных жителей якобы не предупреждали об отключении.

— Отключили и все. Люди остались без стакана воды. У нас деревянные дома, в них нет горячей воды, ванн. Отключили холодную воду — всё, нет никакой воды, — сказала сибирячка. — Там вода, это лужа из-под земли, стояла неделю. Они знали, что там будут копать.

Домом сибирячки управляет «ЖЭУ-Ремстрой». НГС позвонил на номер компании — ему ответили, что работы на улице действительно идут.

— Там работает «Горводоканал», подъезжает водовозка, воду подвозит, — сообщили в организации.

Подробности произошедшего в организации рекомендовали уточнить в «Горводоканале». В компании также заявили, что данные о длительном отключении водоснабжения не соответствует действительности. Заявку о проблеме в УК получили только сегодня.

НГС позвонил в диспетчерскую службу «Горводоканала», специалисты перенаправили корреспондента в пресс-центр организации. В последнем на звонки не ответили.

Информация об отключении холодной воды появилась на портале «Мой Новосибирск». В нем сказано, что аварийное отключение произошло в 05:00 часов 29 сентября, оно должно было завершиться в 16:00 часов этого же дня.

В единой дежурно-диспетчерской службе города НГС также сообщили о том, что работы проводились на участке до 16:00 часов — сейчас отключение убрали.

На портале «Мой Новосибирск» сказано, что отключение произошло 29 сентября Источник: map.novo-sibirsk.ru











Причиной отключения, по информации портала, стало устранение повреждения на водоводе. Сейчас данные о происшествии отсутствуют.