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Происшествия Посетителя новосибирского «Ройял Парка» шокировали камеры в туалете — смотрим видео

Посетителя новосибирского «Ройял Парка» шокировали камеры в туалете — смотрим видео

В администрации ТРК объяснили, зачем установлено оборудование

1 928
17 комментариев

О видеонаблюдении посетителей предупреждает табличка

Посетитель новосибирского ТРК «Ройял Парк» обнаружил камеры в общественном туалете и возмутился, заподозрив, что они могут заснять человека в неудобный момент. НГС проверил, действительно ли оборудование работает и спросил в управляющей компании ТРК, зачем потребовалось видеонаблюдение.

Свой отзыв впечатлительный сибиряк оставил на сервисе «Фламп».

— А если за камерами сидит какой-нибудь извращенец? Вы считаете, это нормально? Вы можете туда поставить камеры только узкой направленности на умывальники и все, но не с диапазоном 360 градусов! — написал возмущенный новосибирец по имени Максим.

Корреспонденты НГС действительно обнаружили камеры в туалетах указанного ТРК. Но стоит отметить, что кабинки в уборных закрыты перегородками до самого потолка, а зона писсуаров в мужской комнате для камеры не доступна (даже через зеркало над раковиной).

Писсуары отгорожены от камеры стенкой

Как объяснила одна из местных работниц торговли, камеры в обновленной уборной на первом этаже висят уже больше года, а на втором этаже появились полгода назад. Их установили в том числе, чтобы штрафовать персонал за попытки помыть свою посуду в раковинах общественных туалетов. Для этих целей у них есть специально отведенные места.

В управляющей компании ООО «Ройял Эстейт» пояснили, что у камеры угол обзора составляет всего 120 градусов.

— Угол обзора не позволяет видеть писсуары, — рассказала НГС юрист компании Ольга Усынина. — Камеры у нас установлены в общих зонах из соображений безопасности. Почему мы были вынуждены установить эти камеры? Одна из причин: был период, когда фиксировались проникновения мужчин в женские туалеты, есть такая «болезнь», как заглядывание в кабинки к женщинам. Для предотвращения неприятных последствий для наших посетителей.

В компании показали отрывки из видео, которые снимает камера.

Сотрудники службы безопасности видят только раковины и коридор между кабинками

Кроме того, камеры нужны для предотвращения порчи имущества. Например, ранее в ТРК  подростки били зеркала и качались на дверях. А также для контроля упомянутого запрета на мытье посуды.

В мае супруги увидели камеру видеонаблюдения в бане, но директор комплекса сказал, что камеры расположены только в местах общего пользования.

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Комментарии
17
Объективный наблюдатель
25 минут
Благие исключительно намерения, а как же иначе . Камеры , охранники , рамки , собак еще не хватает ...это же ТЦ все таки! Спасибо что предупредили , дабы не пользоваться их туалетами , будем всей семьёй обходить их фудкорд стороной. Извращение какое то.....
Татьяна 53
18 минут
Там на первом этаже зайти в туалет, как пройти квест, длинный коридор и теряешься сворачивать на право или идти дальше. По мне лучше пусть будут камеры, чем если зайдёт какой-нибудь насильник.
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