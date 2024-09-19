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Происшествия На Широкой произошел пожар рядом с гаражами — видео с клубами чёрного дыма

На Широкой произошел пожар рядом с гаражами — видео с клубами чёрного дыма

На место выезжали пожарные

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Очевидцы сообщали, что горит гараж, но в МЧС опровергли эту информацию

Утром 19 сентября в Ленинском районе Новосибирска загорелся мусор. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Видео с возгоранием появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Очевидцы предположили, что горел гараж.

На кадрах видно, как в небо поднимаются большие клубы дыма. По данным сервиса «2ГИС», на Широкой, 2а располагается двухэтажный гараж, в котором разместились несколько организаций, связанных с автомобилями — автосервис, магазин автозапчастей и другие.

НГС запросил комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что по указанному адресу загорелся не гараж, а мусор.

— На момент прибытия пожарной охраны горел мусор на открытой территории. Огнём уничтожен мусор на площади 10 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается, — рассказали в МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 9:03. На месте работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Ранее НГС писал, что в Бердске в пожаре погиб 11-летний мальчик.

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