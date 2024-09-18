«Мать до последнего рвалась в горящий дом»: подробности пожара в Бердске, где погиб 11-летний мальчик

Мать пыталась спасти 11-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Бердске. Подробности случившейся трагедии рассказал источник НГС.
— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали. Семья многодетная, воспитывает 4 детей, — объяснил источник.
По данным собеседника НГС, пожар начался на втором этаже дома, пламя распространилось быстро. В панике семья выбежала на улицу, а 11-летний мальчик растерялся и остался наверху. Когда родители обнаружили, что не все дети вышли, то мать попыталась вернуться в дом и спасти сына.
— Она бросалась в огонь, но очевидцы сумели ее остановить. На месте ЧП работают следователи СК, — говорит источник.
Пожар в двухэтажном доме в Бердске произошел сегодня в 09:51. Родители с двумя детьми смогли спастись, еще одному двухгодовалому малышу помогла соседка. Четвертого ребенка — 11-летнего мальчика мертвым нашли сотрудники МЧС.