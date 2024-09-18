«Мать до последнего рвалась в горящий дом»: подробности пожара в Бердске, где погиб 11-летний мальчик

Пожар начался на втором этаже дома, родители с двумя детьми были на первом этаже и в панике выбежали Источник: пресс-служба МЧС России











Мать пыталась спасти 11-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Бердске. Подробности случившейся трагедии рассказал источник НГС.

— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали. Семья многодетная, воспитывает 4 детей, — объяснил источник.

По данным собеседника НГС, пожар начался на втором этаже дома, пламя распространилось быстро. В панике семья выбежала на улицу, а 11-летний мальчик растерялся и остался наверху. Когда родители обнаружили, что не все дети вышли, то мать попыталась вернуться в дом и спасти сына.

— Она бросалась в огонь, но очевидцы сумели ее остановить. На месте ЧП работают следователи СК, — говорит источник.