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На видео попал страшный бердский пожар, где погиб мальчик

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Происшествия эксклюзив «Мать до последнего рвалась в горящий дом»: подробности пожара в Бердске, где погиб 11-летний мальчик

«Мать до последнего рвалась в горящий дом»: подробности пожара в Бердске, где погиб 11-летний мальчик

Семья в панике выбежала из дома, тело одного из детей нашли на втором этаже

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3 комментария

Пожар начался на втором этаже дома, родители с двумя детьми были на первом этаже и в панике выбежали

Мать пыталась спасти 11-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Бердске. Подробности случившейся трагедии рассказал источник НГС.

— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали. Семья многодетная, воспитывает 4 детей, — объяснил источник.

По данным собеседника НГС, пожар начался на втором этаже дома, пламя распространилось быстро. В панике семья выбежала на улицу, а 11-летний мальчик растерялся и остался наверху. Когда родители обнаружили, что не все дети вышли, то мать попыталась вернуться в дом и спасти сына.

— Она бросалась в огонь, но очевидцы сумели ее остановить. На месте ЧП работают следователи СК, — говорит источник.

Пожар в двухэтажном доме в Бердске произошел сегодня в 09:51. Родители с двумя детьми смогли спастись, еще одному двухгодовалому малышу помогла соседка. Четвертого ребенка — 11-летнего мальчика мертвым нашли сотрудники МЧС.

Если вам что-либо известно о трагедии, вы знаете пострадавшую семью или были очевидцем случившегося, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Комментарии
3
Гость
18 сентября 2024, 13:43
Ужасная трагедия !!! Сил семье пережить такое горе 😥
Жаба Васильевна
18 сентября 2024, 13:55
Соболезнования семье :(
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