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Происшествия Пятеро погибли при столкновении «УАЗа» и грузовика в Красноярском крае — жуткое ДТП попало на видео

Пятеро погибли при столкновении «УАЗа» и грузовика в Красноярском крае — жуткое ДТП попало на видео

Сейчас дорога частично перекрыта

897
6 комментариев

От машин ничего не осталось, почти все люди в «УАЗе» погибли

Пять человек погибли в ДТП с «УАЗом» и большегрузом в Норильске Красноярского края, передают наши коллеги из NGS24. Жуткое видео с моментом столкновения на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель появилось в сети.

По информации Госавтоинспекции, все произошло в 18:30. Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией». Судя по кадрам, в последний момент он попытался сманеврировать, но уйти от столкновения не удалось.

Водитель погиб, не стало еще четверых пассажиров «УАЗа». Очевидцы успели заснять кадры с разбросанными по трассе телами.

Еще трое человек попали в больницу

Также известно, что в машине было еще трое человек, они попали в больницу. Водитель грузовика сам обратился за медпомощью.

Вероятно, в отечественной машине ехали рабочие

На месте ДТП организовали реверсивное движение, там же продолжают работать следователи МВД. Позже будет возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

Аварию прокомментировал мэр Норильска Дмитрий Касаев. Он выразил соболезнования родственникам погибших и поддержку пострадавшим.

13 сентября в Новосибирской области водитель «Нивы» не предоставил преимущество грузовику. В аварии погиб 25-летний мужчина, еще одного с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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ДТП Авария с большегрузом Смертельная авария Норильск Уазик Скания
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Комментарии
6
Татьяна 53
17 сентября 2024, 21:23
Может у них там уже гололёд
МАРГО
17 сентября 2024, 21:30
Не совсем поняла, что за манёвр... Мог бы проскользнуть, зачем крутанул влево???? Ужасно это всё.
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