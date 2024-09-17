Пятеро погибли при столкновении «УАЗа» и грузовика в Красноярском крае — жуткое ДТП попало на видео

От машин ничего не осталось, почти все люди в «УАЗе» погибли Источник: «Телеграм Норильска» / Telegram











Пять человек погибли в ДТП с «УАЗом» и большегрузом в Норильске Красноярского края, передают наши коллеги из NGS24. Жуткое видео с моментом столкновения на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель появилось в сети.

По информации Госавтоинспекции, все произошло в 18:30. Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией». Судя по кадрам, в последний момент он попытался сманеврировать, но уйти от столкновения не удалось.

Водитель погиб, не стало еще четверых пассажиров «УАЗа». Очевидцы успели заснять кадры с разбросанными по трассе телами.

Еще трое человек попали в больницу Источник: «Телеграм Норильска» / Telegram

Также известно, что в машине было еще трое человек, они попали в больницу. Водитель грузовика сам обратился за медпомощью.

Вероятно, в отечественной машине ехали рабочие Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю











На месте ДТП организовали реверсивное движение, там же продолжают работать следователи МВД. Позже будет возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

Аварию прокомментировал мэр Норильска Дмитрий Касаев. Он выразил соболезнования родственникам погибших и поддержку пострадавшим.