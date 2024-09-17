Пятеро погибли при столкновении «УАЗа» и грузовика в Красноярском крае — жуткое ДТП попало на видео

Пять человек погибли в ДТП с «УАЗом» и большегрузом в Норильске Красноярского края, передают наши коллеги из NGS24. Жуткое видео с моментом столкновения на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель появилось в сети.
По информации Госавтоинспекции, все произошло в 18:30. Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Сканией». Судя по кадрам, в последний момент он попытался сманеврировать, но уйти от столкновения не удалось.
Водитель погиб, не стало еще четверых пассажиров «УАЗа». Очевидцы успели заснять кадры с разбросанными по трассе телами.
Также известно, что в машине было еще трое человек, они попали в больницу. Водитель грузовика сам обратился за медпомощью.
На месте ДТП организовали реверсивное движение, там же продолжают работать следователи МВД. Позже будет возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.
Аварию прокомментировал мэр Норильска Дмитрий Касаев. Он выразил соболезнования родственникам погибших и поддержку пострадавшим.
13 сентября в Новосибирской области водитель «Нивы» не предоставил преимущество грузовику. В аварии погиб 25-летний мужчина, еще одного с тяжелыми травмами доставили в больницу.