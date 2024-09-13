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Происшествия Один человек погиб, второй — с тяжелыми травмами: водитель «Нивы» влетел в грузовик на новосибирской трассе

Один человек погиб, второй — с тяжелыми травмами: водитель «Нивы» влетел в грузовик на новосибирской трассе

Авария произошла в Убинском районе

709
4 комментария

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 25-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, авария произошла 13 сентября около 13:50 в Убинском районе. 23-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ 2121 («Нива») и ехал по дороге К-34 со стороны села Убинское в направлении поселка Крещенский.

При пересечении трассы Р-254 «Иртыш» на 1237 километре сибиряк, по предварительным данным, не предоставил преимущество грузовику IVECO — машина ехала по дороге со стороны Новосибирска. Грузовым автомобилем управлял 22-летний мужчина.

Сибиряк врезался в грузовик

— В результате произошедшего пассажир ВАЗ — мужчина 25-лет, погиб на месте происшествия, водитель с тяжёлыми травмами доставлен в районную больницу, — сообщили в ГИБДД региона.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

13 сентября в Новосибирске столкнулись два автомобиля. В результате аварии в машине скорой помощи скончался мужчина.

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Комментарии
4
Smykson
13 сентября 2024, 18:10
Даже такой ширины проезжей части не хватило?
я111я
13 сентября 2024, 17:55
телефонировал мож, как всегда?
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