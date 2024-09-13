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Происшествия «Додж» влетел в «Калдину»: видео с места ДТП на Немировича, где погиб один из водителей

«Додж» влетел в «Калдину»: видео с места ДТП на Немировича, где погиб один из водителей

Жертвой аварии стал 65-летний мужчина

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19 комментариев

Водитель скончался в скорой

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя машинами, которое унесло жизнь 65-летнего мужчины.

По информации ГАИ по Новосибирской области, авария произошла 13 сентября примерно в 10:30 у дома №141 по улице Немировича-Данченко.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Dodge Caliber ехал со стороны площади Карла Маркса в сторону правого берега. Он столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В результате аварии водитель Dodge Caliber скончался в машине скорой помощи.

Если вы были очевидцем ДТП, свяжитесь с редакцией НГС

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Ранее НГС писал о том, как «Тойоту» сплющило в массовом ДТП с фурой, трактором и самосвалом.

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Комментарии
19
Stas
13 сентября 2024, 13:44
на фото две целые машины, прижавшиеся бамперами. Такое ощущение, что дедушка сперва умер, а потом вьехал в попутную машину
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
13 сентября 2024, 13:50
Не "влетел", а "поцеловал".
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