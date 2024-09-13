«Додж» влетел в «Калдину»: видео с места ДТП на Немировича, где погиб один из водителей

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя машинами, которое унесло жизнь 65-летнего мужчины.
По информации ГАИ по Новосибирской области, авария произошла 13 сентября примерно в 10:30 у дома №141 по улице Немировича-Данченко.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Dodge Caliber ехал со стороны площади Карла Маркса в сторону правого берега. Он столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого находился 28-летний мужчина.
В результате аварии водитель Dodge Caliber скончался в машине скорой помощи.
Ранее НГС писал о том, как «Тойоту» сплющило в массовом ДТП с фурой, трактором и самосвалом.