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Происшествия Нападение на школу в Челябинске Школьник с молотком напал на детей и учителей в Челябинске

Школьник с молотком напал на детей и учителей в Челябинске

Губернатор разбирается, почему охрана ничего не сделала

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Некоторым в школе понадобилась помощь медиков

Ученик школы № 68 в Ленинском районе Челябинска напал с молотком на других детей и учителей. Несколько человек пострадали.

— Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер у себя в Telegram-канале.

Он поручил разобраться, почему охрана не отреагировала на подростка, который пронес в школу молоток.

— Ведется следствие. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана? Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации, — добавил глава региона.

Он обещал, что проверки пройдут во всех школах. Сейчас территория оцеплена, рядом стоит карета скорой помощи.

Учителя выводят детей. Родителей просят их забрать, передают коллеги из 74.RU.

— Учитель позвонила, сказала забрать ребенка. Я думаю, это учения, — рассказала одна из мам.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова уточнила, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Официальные данные обещали объявить позже.

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Молоток Челябинск Школа Нападение Губернатор
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