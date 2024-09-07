«Татуировка на руке»: в Новосибирской области пропал 18-летний парень — его ищут несколько дней

В Новосибирской области пропал 18-летний Владислав Дружинин. Как сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», сибиряк исчез в городе Обь.
— С 5 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении. Особые приметы: татуировка на правой руке.
По информации волонтеров, рост парня составляет 206 сантиметров, телосложение худощавое, волосы крашенные русые, глаза голубые. Молодой человек был одет в черную куртку без капюшона, черные джинсы и синие кроссовки.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о молодом человеке по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
В конце августа в Новосибирске пропали двое мальчиков. Их нашли через несколько дней.