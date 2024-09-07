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Происшествия «Татуировка на руке»: в Новосибирской области пропал 18-летний парень — его ищут несколько дней

«Татуировка на руке»: в Новосибирской области пропал 18-летний парень — его ищут несколько дней

Местонахождение молодого человека неизвестно с 5 сентября

2 429
16 комментариев

Молодой человек пропал в Оби

В Новосибирской области пропал 18-летний Владислав Дружинин. Как сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», сибиряк исчез в городе Обь.

— С 5 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении. Особые приметы: татуировка на правой руке.

По информации волонтеров, рост парня составляет 206 сантиметров, телосложение худощавое, волосы крашенные русые, глаза голубые. Молодой человек был одет в черную куртку без капюшона, черные джинсы и синие кроссовки.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о молодом человеке по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

У парня есть татуировка на правой руке

В конце августа в Новосибирске пропали двое мальчиков. Их нашли через несколько дней.

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Комментарии
16
styil
7 сентября 2024, 20:12
так - говорили: нельзя фото размещать без разрешения? или - опять передумали? или - это другое? или - только в контакте дурит?
281756804
7 сентября 2024, 19:55
Если бы я жил в Оби - я бы тоже пропал.
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