«Настойчиво звал на экскурсии». Пропавшую в Турции туристку из России могли похитить — версии произошедшего

Неделю назад в Турции начались поиски пропавшей москвички — 48-летней заместителя директора столичной школы-интерната № 1 для слепых детей Натальи Сомовой. Согласно официальной версии поисковиков, слова которых приводит Aif.ru, Наталья сорвалась с обрыва либо заблудилась. Это объясняет, почему спасательная группа, помимо поисков на суше, обследует берег с воды.
Однако, кроме версии, которой придерживаются власти или поисковики, есть и другие догадки о том, куда пропала Наталья. Подробности — в материале MSK1.RU.
Как продвигаются поиски?
Наталья Сомова без вести пропала в субботу, 17 августа. Нам удалось найти ее последние фотографии — она отправляла их семье 16 августа, в пятницу. Женщина была на экскурсии на корабле на Эгейских островах.
До этого, 13 августа, Наталья публиковала фото с отдыха в историях в социальных сетях.
С той морской экскурсии, во время которой Наталья выходила на связь с семьей, женщина, как выяснилось, благополучно вернулась. 17 августа, в субботу, камеры зафиксировали, что она выходила из отеля в городе Мармарис. Москвичка направилась на Карийскую тропу протяженностью около 11 километров, которую планировала посетить.
Поиски в Турции продолжаются уже неделю. Местность обследуют с помощью тепловизоров, однако в дневной зной они неэффективны — на солнце в +35 нагреваются и камни, и деревья.
К спасательной операции также привлекли местных охотников, поскольку они лучше ориентируются в районе Карийской тропы. Часть маршрута, пролегающего вдоль бухты, обследуется с воды: не исключено, что Наталья могла свернуть к берегу. Последней находкой поисковиков был чек Натальи из Duty Free в аэропорту — его нашли 19 августа ближе к ночи, то есть в первые сутки поиска.
Новых зацепок, которые могли бы привести к нахождению Натальи, на данный момент нет.
— К сожалению, нет никаких новостей, — сообщил MSK1.RU источник, близкий к семье Натальи.
Версия № 1: заблудилась на тропе
Официальных заявлений ни от полиции, ни от жандармерии не было, хотя поиски длятся уже неделю. Однако в поисковых кругах есть устоявшиеся мнения о том, как пропала Наталья. Первая версия — Наталья заблудилась на тропе.
Это предположение небезосновательно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения в туристическом чате, Наталья Сомова за несколько дней до этого активно интересовалась Карийской тропой. Она спрашивала, сколько стоит водное такси из Ичмелера в соседний поселок Турунч, между которыми и проложен участок Карийской тропы, на который она собиралась.
Женщине посоветовали скачать карты местности, которые будут работать без интернета, — связи на тропе нет.
— Мапс ми мне уже бесплатно на этот тел не скачать, — написала в ответ Сомова (орфография сохранена).
Наталье ответили, что это опасная тропа и она подходит взрослым спортсменам «с соответствующей подготовкой».
— Без навигатора не ходить! Вероятность заблудиться 100%! Тропа идет по горелому лесу с большими площадями буреломов, — предупреждал Наталью другой турист.
Как утверждают местные и как видно на фотографиях поисковых групп, на тропе много подъемов, спусков и неровностей.
— Основная версия: никто не может добраться до нее, потому что она заблудилась на лесной дороге, — поделился своими рассуждениями с MSK1.RU один из участников поисковой группы.
Версия № 2: сорвалась со скалы
Из первой версии произрастает вторая, но с одним отличием: Наталья не просто заблудилась, а упала с обрыва.
— В этих местах очень крутые обрывы, тропа не огорожена, подхода к низинам по земле нет. Поэтому территорию также обследуют и с воды, — объяснили поисковики корреспонденту Aif.ru.
Такая версия напрашивается при разглядывании фотографий местности.
— Карийская тропа — вообще не тропа в обычном понимании этого слова. Там сплошная глухая чаща, постоянный спуск-подъем на бесконечные пригорки и много опасных крутых участков, с которых легко упасть, — объяснил один из участников форума в теме о пропаже Натальи Сомовой.
Версия № 3: криминальный след
Версию о том, что к исчезновению россиянки может быть причастна не только дикая природа, но и «рука человека», впервые высказали в интернете.
— Тенденция пропажи славянок в Турции нарастает. Одна точно туда не поеду, — высказалась в соцсетях Наталья Леонова.
— У меня муж сестры — турок. И он мне запрещает одной ехать в Турцию. Говорит: «Я знаю, что там бывает: на каждом шагу мошенники, преступники орудуют». Женщине одной без сопровождения очень опасно, — подтвердила под тем же постом в соцсетях Арзыгюль Мустафаева.
На турецких форумах такое мнение поддерживают и местные.
— Очень опасное место. Неподалеку преступники похищали людей, заталкивали в машину и увозили, — написала пользователь под ником Özge.
— Мы однажды вечером хотели прогуляться недалеко от того места, были в шоке. Очень много мигрантов. Было очень опасно там гулять, — высказался Aydıner.
MSK1.RU связался с женщиной, которая находилась примерно в те же даты в отеле Marmaris Park Hotel, где отдыхала и Наталья. Туристка рассказала, что, хоть и не приметила Наталью среди постояльцев, сразу после прочитанных новостей вспомнила о странном мужчине, который стоял неподалеку от близкого к отелю кафе и зазывал людей на экскурсию.
— Он мне запомнился, потому что он был без каких-то опознавательных знаков, без стойки информации, не как другие люди с турами, — рассказала MSK1.RU россиянка Оксана, которая отдыхала в Мармарисе с семьей.
Причем он предлагал не групповые туры, а индивидуальные, к парам подходил, к одиночкам: «Отвезу вас на кабриолете куда скажете, и на море, и в горы». И цена была какая-то очень маленькая для индивидуальных туров.
По словам Оксаны, этот гид был не очень высокого роста и с закрашенной каштановым цветом сединой, он стоял в гавайской рубашке, зазывал туристов и хорошо изъяснялся по-русски, показывал фотографии мест, куда может отвезти за символическую цену. На вид ему было лет 60. Мужчина предложил Оксане визитку — на ней она помнит имя «Шериф». Визитку она не взяла.
Также туристку смутило, что в последний раз она видела его как раз в пятницу или в выходные, а вот 20-го и 21-го числа этого гида на месте уже не было.
Экс-следователь прокуратуры и ныне адвокат Вадим Багатурия считает, что в горах Турции может орудовать маньяк. Свою точку зрения он объясняет схожестью с двумя инцидентами, которые произошли за последний год.
Один из упоминаемых экс-следователем случаев произошел в этом году. 4 января в Турции нашли мертвой пропавшую россиянку — 40-летнюю Надежду Ярыгину. Эксперты обнаружили, что незадолго до смерти женщина принимала снотворное. Полиция выдвинула версию об убийстве. Поисковики считали убийцей местного экскурсовода, который сначала похитил туристку, а затем присоединился к ее поискам.
— Тогда обнаружили трупы в горной местности, — рассказал MSK1.RU Вадим Багатурия.
Всё говорит в пользу того, что действует один и тот же маньяк. По крайней мере, я так считаю — с учетом своего профессионального опыта.
Второй случай, который соотносится с теорией Вадима Багатурии, произошел осенью 2023 года — тогда погибшими нашли 42-летнюю москвичку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь Наталью (имя изменено по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.).
Как считает экс-следователь, почерк во всех случаях один: это одинокие россиянки примерно одного возраста. Однако Надежду Ярыгину, которая погибла зимой, нашли далеко от местности, где пропала Наталья Сомова. Это, как считает бывший следователь Вадим Багатурия, объясняется просто.
— После того как труп нашли, преступник мог переехать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Это же очень закономерный шаг с его стороны, — рассказал MSK1.RU экс-следователь Вадим Багатурия.
Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь нашли в ноябре в той же провинции, где пропала Наталья Сомова, — Мугла.
Против этой версии говорит и то, что Ирину и ее дочь нашли не в горной местности и подозревают в убийстве бывшего мужа погибшей Ирины — в мае его задержали.
Поиски Натальи Сомовой продолжаются.
Напомним, Наталья Сомова перестала выходить на связь с родственниками вечером 16 августа. По камерам отеля удалось отследить, что в семь утра 17 августа Наталья вышла из отеля в сторону Карийской тропы, которую планировала посетить. В понедельник, 19 августа, Наталья должна была сесть на самолет домой, в Москву.
Сейчас информации о ее местонахождении нет. Наталью ищут местная полиция, жандармерия и частные волонтерские организации. Также в Турцию прибыла семья Натальи, чтобы подключиться к поискам. Местность прочесывают с помощью дронов с тепловыми датчиками.
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