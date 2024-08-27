«Настойчиво звал на экскурсии». Пропавшую в Турции туристку из России могли похитить — версии произошедшего

Пропавшую без вести Наталью Сомову ищут уже неделю Источник: Hamlegazetesi.com.tr, Наталья Сомова / Vk.com











Неделю назад в Турции начались поиски пропавшей москвички — 48-летней заместителя директора столичной школы-интерната № 1 для слепых детей Натальи Сомовой. Согласно официальной версии поисковиков, слова которых приводит Aif.ru, Наталья сорвалась с обрыва либо заблудилась. Это объясняет, почему спасательная группа, помимо поисков на суше, обследует берег с воды.

Однако, кроме версии, которой придерживаются власти или поисковики, есть и другие догадки о том, куда пропала Наталья. Подробности — в материале MSK1.RU.

Как продвигаются поиски?

Наталья Сомова без вести пропала в субботу, 17 августа. Нам удалось найти ее последние фотографии — она отправляла их семье 16 августа, в пятницу. Женщина была на экскурсии на корабле на Эгейских островах.

До этого, 13 августа, Наталья публиковала фото с отдыха в историях в социальных сетях.

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С той морской экскурсии, во время которой Наталья выходила на связь с семьей, женщина, как выяснилось, благополучно вернулась. 17 августа, в субботу, камеры зафиксировали, что она выходила из отеля в городе Мармарис. Москвичка направилась на Карийскую тропу протяженностью около 11 километров, которую планировала посетить.

Во время отпуска Наталья ходила на экскурсии и занималась типичными активностями туриста — например, пилингом с помощью рыбок, популярным на южным курортах Источник: Наталья Сомова / T.me

Поиски в Турции продолжаются уже неделю. Местность обследуют с помощью тепловизоров, однако в дневной зной они неэффективны — на солнце в +35 нагреваются и камни, и деревья.

Тепловизоры, с помощью которых проверяют местность, неэффективны днем Источник: «Яхтинг Фетхие | Sailing Fethiye» / T.me











К спасательной операции также привлекли местных охотников, поскольку они лучше ориентируются в районе Карийской тропы. Часть маршрута, пролегающего вдоль бухты, обследуется с воды: не исключено, что Наталья могла свернуть к берегу. Последней находкой поисковиков был чек Натальи из Duty Free в аэропорту — его нашли 19 августа ближе к ночи, то есть в первые сутки поиска.

Поисками пропавшей москвички занимаются местная полиция, жандармерия и частные волонтерские организации Источник: Hamlegazetesi.com.tr











Новых зацепок, которые могли бы привести к нахождению Натальи, на данный момент нет.

— К сожалению, нет никаких новостей, — сообщил MSK1.RU источник, близкий к семье Натальи.

Версия № 1: заблудилась на тропе

Официальных заявлений ни от полиции, ни от жандармерии не было, хотя поиски длятся уже неделю. Однако в поисковых кругах есть устоявшиеся мнения о том, как пропала Наталья. Первая версия — Наталья заблудилась на тропе.

Это предположение небезосновательно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения в туристическом чате, Наталья Сомова за несколько дней до этого активно интересовалась Карийской тропой. Она спрашивала, сколько стоит водное такси из Ичмелера в соседний поселок Турунч, между которыми и проложен участок Карийской тропы, на который она собиралась.

Судя по фотографиям в соцсетях, Наталье не чужд активный отдых, но ее спортивной подготовки всё же могло не хватить для одиночного прохождения Карийской тропы Источник: Наталья Сомова / Vk.com











Женщине посоветовали скачать карты местности, которые будут работать без интернета, — связи на тропе нет.

— Мапс ми мне уже бесплатно на этот тел не скачать, — написала в ответ Сомова (орфография сохранена).

Наталье ответили, что это опасная тропа и она подходит взрослым спортсменам «с соответствующей подготовкой».

— Без навигатора не ходить! Вероятность заблудиться 100%! Тропа идет по горелому лесу с большими площадями буреломов, — предупреждал Наталью другой турист.

Как утверждают местные и как видно на фотографиях поисковых групп, на тропе много подъемов, спусков и неровностей.

— Основная версия: никто не может добраться до нее, потому что она заблудилась на лесной дороге, — поделился своими рассуждениями с MSK1.RU один из участников поисковой группы.

Версия № 2: сорвалась со скалы

Из первой версии произрастает вторая, но с одним отличием: Наталья не просто заблудилась, а упала с обрыва.

— В этих местах очень крутые обрывы, тропа не огорожена, подхода к низинам по земле нет. Поэтому территорию также обследуют и с воды, — объяснили поисковики корреспонденту Aif.ru.

Такая версия напрашивается при разглядывании фотографий местности.

— Карийская тропа — вообще не тропа в обычном понимании этого слова. Там сплошная глухая чаща, постоянный спуск-подъем на бесконечные пригорки и много опасных крутых участков, с которых легко упасть, — объяснил один из участников форума в теме о пропаже Натальи Сомовой.

Версия № 3: криминальный след

Версию о том, что к исчезновению россиянки может быть причастна не только дикая природа, но и «рука человека», впервые высказали в интернете.

— Тенденция пропажи славянок в Турции нарастает. Одна точно туда не поеду, — высказалась в соцсетях Наталья Леонова.

— У меня муж сестры — турок. И он мне запрещает одной ехать в Турцию. Говорит: «Я знаю, что там бывает: на каждом шагу мошенники, преступники орудуют». Женщине одной без сопровождения очень опасно, — подтвердила под тем же постом в соцсетях Арзыгюль Мустафаева.

На турецких форумах такое мнение поддерживают и местные.

— Очень опасное место. Неподалеку преступники похищали людей, заталкивали в машину и увозили, — написала пользователь под ником Özge.

— Мы однажды вечером хотели прогуляться недалеко от того места, были в шоке. Очень много мигрантов. Было очень опасно там гулять, — высказался Aydıner.

Наталья часто путешествовала по миру Источник: Наталья Сомова / Vk.com

MSK1.RU связался с женщиной, которая находилась примерно в те же даты в отеле Marmaris Park Hotel, где отдыхала и Наталья. Туристка рассказала, что, хоть и не приметила Наталью среди постояльцев, сразу после прочитанных новостей вспомнила о странном мужчине, который стоял неподалеку от близкого к отелю кафе и зазывал людей на экскурсию.

— Он мне запомнился, потому что он был без каких-то опознавательных знаков, без стойки информации, не как другие люди с турами, — рассказала MSK1.RU россиянка Оксана, которая отдыхала в Мармарисе с семьей.

Причем он предлагал не групповые туры, а индивидуальные, к парам подходил, к одиночкам: «Отвезу вас на кабриолете куда скажете, и на море, и в горы». И цена была какая-то очень маленькая для индивидуальных туров. Оксана, туристка, отдыхавшая в том же отеле в тех же числах, что и Наталья Сомова

По словам Оксаны, этот гид был не очень высокого роста и с закрашенной каштановым цветом сединой, он стоял в гавайской рубашке, зазывал туристов и хорошо изъяснялся по-русски, показывал фотографии мест, куда может отвезти за символическую цену. На вид ему было лет 60. Мужчина предложил Оксане визитку — на ней она помнит имя «Шериф». Визитку она не взяла.

Также туристку смутило, что в последний раз она видела его как раз в пятницу или в выходные, а вот 20-го и 21-го числа этого гида на месте уже не было.

На этой фотографии, опубликованной пять лет назад, Наталья сидит на машине с болгарскими номерами — не исключено, что она уже ездила в похожие туры, которые предлагал тот «странный гид» Источник: Наталья Сомова / Vk.com

Экс-следователь прокуратуры и ныне адвокат Вадим Багатурия считает, что в горах Турции может орудовать маньяк. Свою точку зрения он объясняет схожестью с двумя инцидентами, которые произошли за последний год.

Один из упоминаемых экс-следователем случаев произошел в этом году. 4 января в Турции нашли мертвой пропавшую россиянку — 40-летнюю Надежду Ярыгину. Эксперты обнаружили, что незадолго до смерти женщина принимала снотворное. Полиция выдвинула версию об убийстве. Поисковики считали убийцей местного экскурсовода, который сначала похитил туристку, а затем присоединился к ее поискам.

— Тогда обнаружили трупы в горной местности, — рассказал MSK1.RU Вадим Багатурия.

Всё говорит в пользу того, что действует один и тот же маньяк. По крайней мере, я так считаю — с учетом своего профессионального опыта. Вадим Багатурия, экс-следователь прокуратуры, ныне адвокат

Второй случай, который соотносится с теорией Вадима Багатурии, произошел осенью 2023 года — тогда погибшими нашли 42-летнюю москвичку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь Наталью (имя изменено по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.).

Как считает экс-следователь, почерк во всех случаях один: это одинокие россиянки примерно одного возраста. Однако Надежду Ярыгину, которая погибла зимой, нашли далеко от местности, где пропала Наталья Сомова. Это, как считает бывший следователь Вадим Багатурия, объясняется просто.

— После того как труп нашли, преступник мог переехать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Это же очень закономерный шаг с его стороны, — рассказал MSK1.RU экс-следователь Вадим Багатурия.

Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь нашли в ноябре в той же провинции, где пропала Наталья Сомова, — Мугла.

Синим цветом обозначена гостиница, где остановилась 40-летняя Надежда. Ее нашли неподалеку от отеля на юг. Желтым цветом обозначена приблизительная местность, где остановились 42-летняя Ирина и 15-летняя Наталья (имя изменено) Двизовы. Красной точкой обозначен отель, где остановилась пропавшая без вести Наталья Сомова. Источник: Конструктор карт «Яндекса»

Против этой версии говорит и то, что Ирину и ее дочь нашли не в горной местности и подозревают в убийстве бывшего мужа погибшей Ирины — в мае его задержали.

Поиски Натальи Сомовой продолжаются.