Хотел жениться? На Маврикии преподавательницу из России жестоко убил ухажер из Тиндера, на теле было 20 ножевых ранений

Тело девушки было изуродовано и спрятано на пустыре Источник: соцсети











В республике Маврикий жестоко убита 29-летняя преподавательница из Челябинска Залия Шамигулова. На ее теле эксперты нашли более 20 ножевых ранений. В машину к молодому человеку, обвиняемому в расправе, девушка села сама — они познакомились в Тиндере и виделись не в первый раз. Айтишник Пурявирсингх Сундур во всём признался полиции только спустя несколько дней поисков россиянки и сам показал место, где оставил ее тело. Основным мотивом преступления называют ревность. Что известно о погибшей и ее убийстве — в материале 74.RU.

«Маме ничего не говорили»

Залия пропала в субботу, 17 августа. Своей подруге, вместе с которой снимала квартиру на острове, девушка пообещала вернуться через пару часов, однако дома так и не появилась. На следующий день о пропаже молодой россиянки сообщили в полицию, и вскоре удалось найти запись уличных видеокамер — на них видно, как Залия садится в машину одного из своих знакомых.

Источник: SHOT / t.me

Подруга Залии, потеряв ее, рассказала обо всём брату девушки. От остальной семьи они исчезновение россиянки скрывали несколько дней — не хотели волновать.



— Маме сейчас очень тяжело, она в ужасном состоянии. Плачет: «Я жить не буду, я жить не хочу, мне незачем жить в этом мире», — рассказывала тетя пропавшей. — Подруга и брат все эти дни искали ее самостоятельно, но маме ничего не говорили, чтобы она не волновалась. Маме говорили, что у Залии телефон сломался: «Она отремонтирует и позвонит», «Она в понедельник позвонит», «Она во вторник позвонит». И когда уже стало понятно, что нет звонка, маме сказали, что Залия пропала.



И только в течение суток после этого семья узнала: девушка найдена убитой.

Что известно о погибшей

Родные признаются: их задевали появившиеся в интернете комментарии, что пропавшая девушка — «типичная Наташа» и поехала за границу «ради мужиков». На самом деле девушка с детства мечтала увидеть мир, учила иностранные языки и, когда появилась возможность, начала путешествовать.

Родилась Залия в башкирском городе Учалы — ее отец работал на местном ГОКе, мама была учительницей. В родном городе девушка окончила школу, а затем переехала в Челябинск. Училась на международном факультете Южно-Уральского госуниверситета, а степень магистра получила в высшей школе экономики и управления ЮУрГУ.

Девушка всегда вела активную социальную жизнь Источник: соцсети











Залия была факелоносцем сочинской Олимпиады в Челябинске, а затем поехала на Игры волонтером. Добровольцем она была и на Универсиаде в Казани.

— Очень скромная и милая девочка, — отзываются знакомые о погибшей.

Получив диплом, Залия стала преподавать в филиале Академии труда и социальных отношений. Несколько лет рассказывала студентам, как стать хорошим HR-специалистом. Однако затем решилась на крутые перемены.



— Моя новая жизнь, — писала девушка на своей страничке в соцсетях в июне. — В конце апреля я перестала работать в компании, взяла паузу по всем проектам, уехала на майские в пустыню. Пожила без расписания и профессиональной роли. Гугл-календарь наконец-то стал похож на нормальный человеческий, а не на календарь человека-машины, которому не требуется даже перерыв на чай. Замерзла в Кейптауне (началась зима). Купила билеты на остров Маврикий и прилетела сюда греться. Знакомлюсь с местной культурой и начала учить французский (здесь многие на нем говорят).



Девушка с интересом относилась к чужим культурам Источник: соцсети











Задержан маврикийский айтишник

По делу об убийстве Залии задержали ее ровесника, 29-летнего айти-инженера с острова Маврикий Пурявирсингха Сундура. Судя по его социальным сетям, он — как и жертва — очень любил путешествовать по миру. Кроме стран Африки, был в Италии, Голландии и Великобритании. В друзьях у молодого человека много моделей, спортсменок и просто красивых девушек.

Парень активно путешествовал по миру, а на Маврикии работал инженером Источник: соцсети











Сундур родился и жил в маврикийском городе Катр-Борн. Учился в местной средней школе, а также в государственной школе доктора Режиса Шаперона для мальчиков. В 2018 году Пурявирсингх получил техническое образование в Маврикийском университете технологий. Местные СМИ писали, что он работал по профессии — компьютерным инженером.

Как сообщали СМИ, при первом допросе в полиции Сундур рассказал, что видел Залию в день исчезновения, но тогда довез ее до дома и больше о ней не слышал. Однако после осмотра машины он сдался — в салоне были обнаружены следы крови.



21 августа поздно вечером Сундур показал полиции, где спрятано тело россиянки Источник: Defimedia

Что произошло в день убийства

По данным местного издания Defimedia.info, на теле девушки было обнаружено более 20 ножевых ранений. Убийца повредил ей горло, вырезал язык, снял одежду и спрятал тело. Опознать ее удалось подруге, с которой россиянка снимала квартиру на Маврикии.



— Пурявирсингх Сундур и Залия Шамигулова были знакомы довольно давно, у них были отношения на расстоянии, — пишет издание Lemauricien.com. — Инженер был безумно влюблен в девушку и даже познакомил ее со своей семьей, потому что хотел на ней жениться.



На старых фото в соцсетях Сундур не выглядел сердцеедом Источник: соцсети











Залия, по словам местных журналистов, дала понять айтишнику, что не отвечает ему взаимностью и воспринимает только как друга, а брак пока не входит в ее планы (она планировала уехать с острова в конце месяца). Это якобы вывело Сундура из себя. При этом полиция подозревает, что убийство могло быть спланированным, поскольку обвиняемый на последнюю встречу захватил с собой нож.



— В полиции не исключают, что компьютерный инженер мог получить помощь в сокрытии тела, — сообщили Lemauricien.com. — Вчера днем сыщики намеревались арестовать как минимум двух человек в связи с совершением этого преступления. Они полагают, что Пурявирсингх Сундур не мог молчать после убийства россиянки и, возможно, обратился за помощью.



Местные журналисты показали, как обвиняемого вывозили в суд Источник: Defimedia

Тело Залии будет доставлено на родину, но в какие сроки — пока не ясно.



— Точной даты пока нет, занимаюсь организацией репатриации. Посольство России оказывает поддержку, — сообщил 74.RU брат погибшей девушки.



Посольство России на Маврикии в своем телеграм-канале подтвердило, что занимается вопросом репатриации.



— Совместно с местным похоронным бюро готовятся необходимые документы для транспортировки тела в Россию, — сообщили в консульском отделе.



В конце августа Залия хотела улететь из республики Маврикий, но не успела Источник: соцсети











На сайте посольства указано, что в республике есть две крупные компании, оказывающие услуги репатриации.



— Средняя стоимость обозначенных услуг составляет порядка 80–120 тысяч маврикийских рупий (2200–3400 долларов США) в зависимости от конечного пункта следования, — говорится на сайте. — Транспортировка останков из Маврикия осуществляется по воздуху. Другие способы репатриации распространения не имеют в силу значительной удаленности острова от России.

