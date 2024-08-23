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Происшествия подробности Хотел жениться? На Маврикии преподавательницу из России жестоко убил ухажер из Тиндера, на теле было 20 ножевых ранений

Хотел жениться? На Маврикии преподавательницу из России жестоко убил ухажер из Тиндера, на теле было 20 ножевых ранений

Девушка сама села в машину обвиняемого

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Тело девушки было изуродовано и спрятано на пустыре

В республике Маврикий жестоко убита 29-летняя преподавательница из Челябинска Залия Шамигулова. На ее теле эксперты нашли более 20 ножевых ранений. В машину к молодому человеку, обвиняемому в расправе, девушка села сама — они познакомились в Тиндере и виделись не в первый раз. Айтишник Пурявирсингх Сундур во всём признался полиции только спустя несколько дней поисков россиянки и сам показал место, где оставил ее тело. Основным мотивом преступления называют ревность. Что известно о погибшей и ее убийстве — в материале 74.RU.

«Маме ничего не говорили»

Залия пропала в субботу, 17 августа. Своей подруге, вместе с которой снимала квартиру на острове, девушка пообещала вернуться через пару часов, однако дома так и не появилась. На следующий день о пропаже молодой россиянки сообщили в полицию, и вскоре удалось найти запись уличных видеокамер — на них видно, как Залия садится в машину одного из своих знакомых.

Подруга Залии, потеряв ее, рассказала обо всём брату девушки. От остальной семьи они исчезновение россиянки скрывали несколько дней — не хотели волновать.

— Маме сейчас очень тяжело, она в ужасном состоянии. Плачет: «Я жить не буду, я жить не хочу, мне незачем жить в этом мире», — рассказывала тетя пропавшей. — Подруга и брат все эти дни искали ее самостоятельно, но маме ничего не говорили, чтобы она не волновалась. Маме говорили, что у Залии телефон сломался: «Она отремонтирует и позвонит», «Она в понедельник позвонит», «Она во вторник позвонит». И когда уже стало понятно, что нет звонка, маме сказали, что Залия пропала.

И только в течение суток после этого семья узнала: девушка найдена убитой.

Что известно о погибшей

Родные признаются: их задевали появившиеся в интернете комментарии, что пропавшая девушка — «типичная Наташа» и поехала за границу «ради мужиков». На самом деле девушка с детства мечтала увидеть мир, учила иностранные языки и, когда появилась возможность, начала путешествовать.

Родилась Залия в башкирском городе Учалы — ее отец работал на местном ГОКе, мама была учительницей. В родном городе девушка окончила школу, а затем переехала в Челябинск. Училась на международном факультете Южно-Уральского госуниверситета, а степень магистра получила в высшей школе экономики и управления ЮУрГУ.

Девушка всегда вела активную социальную жизнь

Залия была факелоносцем сочинской Олимпиады в Челябинске, а затем поехала на Игры волонтером. Добровольцем она была и на Универсиаде в Казани.

— Очень скромная и милая девочка, — отзываются знакомые о погибшей.

Получив диплом, Залия стала преподавать в филиале Академии труда и социальных отношений. Несколько лет рассказывала студентам, как стать хорошим HR-специалистом. Однако затем решилась на крутые перемены.

— Моя новая жизнь, — писала девушка на своей страничке в соцсетях в июне. — В конце апреля я перестала работать в компании, взяла паузу по всем проектам, уехала на майские в пустыню. Пожила без расписания и профессиональной роли. Гугл-календарь наконец-то стал похож на нормальный человеческий, а не на календарь человека-машины, которому не требуется даже перерыв на чай. Замерзла в Кейптауне (началась зима). Купила билеты на остров Маврикий и прилетела сюда греться. Знакомлюсь с местной культурой и начала учить французский (здесь многие на нем говорят).

Девушка с интересом относилась к чужим культурам

Задержан маврикийский айтишник

По делу об убийстве Залии задержали ее ровесника, 29-летнего айти-инженера с острова Маврикий Пурявирсингха Сундура. Судя по его социальным сетям, он — как и жертва — очень любил путешествовать по миру. Кроме стран Африки, был в Италии, Голландии и Великобритании. В друзьях у молодого человека много моделей, спортсменок и просто красивых девушек.

Парень активно путешествовал по миру, а на Маврикии работал инженером

Сундур родился и жил в маврикийском городе Катр-Борн. Учился в местной средней школе, а также в государственной школе доктора Режиса Шаперона для мальчиков. В 2018 году Пурявирсингх получил техническое образование в Маврикийском университете технологий. Местные СМИ писали, что он работал по профессии — компьютерным инженером.

Как сообщали СМИ, при первом допросе в полиции Сундур рассказал, что видел Залию в день исчезновения, но тогда довез ее до дома и больше о ней не слышал. Однако после осмотра машины он сдался — в салоне были обнаружены следы крови.

21 августа поздно вечером Сундур показал полиции, где спрятано тело россиянки

Что произошло в день убийства

По данным местного издания Defimedia.info, на теле девушки было обнаружено более 20 ножевых ранений. Убийца повредил ей горло, вырезал язык, снял одежду и спрятал тело. Опознать ее удалось подруге, с которой россиянка снимала квартиру на Маврикии.

— Пурявирсингх Сундур и Залия Шамигулова были знакомы довольно давно, у них были отношения на расстоянии, — пишет издание Lemauricien.com. — Инженер был безумно влюблен в девушку и даже познакомил ее со своей семьей, потому что хотел на ней жениться.

На старых фото в соцсетях Сундур не выглядел сердцеедом

Залия, по словам местных журналистов, дала понять айтишнику, что не отвечает ему взаимностью и воспринимает только как друга, а брак пока не входит в ее планы (она планировала уехать с острова в конце месяца). Это якобы вывело Сундура из себя. При этом полиция подозревает, что убийство могло быть спланированным, поскольку обвиняемый на последнюю встречу захватил с собой нож.

— В полиции не исключают, что компьютерный инженер мог получить помощь в сокрытии тела, — сообщили Lemauricien.com. — Вчера днем сыщики намеревались арестовать как минимум двух человек в связи с совершением этого преступления. Они полагают, что Пурявирсингх Сундур не мог молчать после убийства россиянки и, возможно, обратился за помощью.

Местные журналисты показали, как обвиняемого вывозили в суд

Тело Залии будет доставлено на родину, но в какие сроки — пока не ясно.

— Точной даты пока нет, занимаюсь организацией репатриации. Посольство России оказывает поддержку, — сообщил 74.RU брат погибшей девушки.

Посольство России на Маврикии в своем телеграм-канале подтвердило, что занимается вопросом репатриации.

— Совместно с местным похоронным бюро готовятся необходимые документы для транспортировки тела в Россию, — сообщили в консульском отделе.

В конце августа Залия хотела улететь из республики Маврикий, но не успела

На сайте посольства указано, что в республике есть две крупные компании, оказывающие услуги репатриации.

— Средняя стоимость обозначенных услуг составляет порядка 80–120 тысяч маврикийских рупий (2200–3400 долларов США) в зависимости от конечного пункта следования, — говорится на сайте. — Транспортировка останков из Маврикия осуществляется по воздуху. Другие способы репатриации распространения не имеют в силу значительной удаленности острова от России.

Пурявирсингх Сундур тем временем останется на время следствия под арестом — такое решение принял местный суд.

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