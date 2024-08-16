Повысят пенсии и сделают скидку на ЖКУ: мошенники нашли новые способы обмана россиян — как работают схемы?

Новые схемы обмана пенсионеров построены вокруг пенсий и оплаты ЖКУ Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Сейчас мошенники активно применяют три схемы для обмана россиян. В основном они нацелены на пожилых людей. Аферисты играют на желании пенсионеров получить скидку на оплату ЖКУ или увеличить размер ежемесячных выплат. Как распознать обман и не стать его жертвой, — в нашем материале.

— Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров в августе 2024 года, — выявил закономерность банк ВТБ.

Как обманывают мошенники

Первая схема — мошенники звонят и представляются сотрудниками Социального фонда России и обещают поднять пенсию. Под предлогом оформления заявления на выплаты, они просят сообщить личные данные и код из СМС, а также установить приложение, которое откроет доступ к «Госуслугам». Это позволяет мошенникам оформить кредит или зайти в онлайн-банк, объяснили в пресс-службе ВТБ РИА Новости.

Вторая схема — пенсионеру по телефону рассказывают об акции, которая якобы поможет сократить расходы на оплату ЖКУ. Для подтверждения, что «жертва» является получателем пенсии, мошенники просят личные данные и код из СМС, которые аналогично будут использованы для кражи денег.

Третья схема заключается в том, что аферист звонит и утверждает, что пенсионеру нужно срочно продлить полис ОМС. В этом случае мошенник также просит установить приложение или назвать код из СМС. Мы рассказывали о том, что важно помнить следующее: сотрудники медицинских страховых организаций действительно могут позвонить с информацией о необходимости актуализировать личные данные страхового полиса, но они никогда не будут запрашивать СМС-коды и просить сообщить персональные данные по телефону.

Как не попасться на удочку мошенников?

Старайтесь не отвечать на незнакомые номера. Помните о том, что в век информационной этики, прежде чем звонить, всегда напишут в мессенджер. Если вам набрали с незнакомого номера и вы пропустили звонок, не перезванивайте. Установите на свой телефон защиту. Это специальные программы, которые будут в автоматическом режиме указывать на мошенников и спам. Не доверяйте тем, кто знает ваши личные данные и звонит по телефону. Если ваши личные данные сообщают в телефонном разговоре, то это в 99,9% случаев мошенники. Никому не сообщайте коды из СМС. Как мы писали выше, код из СМС может дать доступ почти к любым вашим данным, это действие может привести к потере денег и краже вашей личности. Обращайте внимание на стоп-фразы. Если услышите в разговоре с незнакомцем «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС» (или данные карты, паспорта, СНИЛС), срочно кладите трубку: это мошенник. Не переходите по незнакомым ссылкам. Они могут быть опасны, через них мошенник попытается заполучить ваши данные.

