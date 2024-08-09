Липецк атаковали беспилотники, пострадали люди. Власти объявили ЧС, жителей эвакуируют: кадры

На военном аэродроме прогремел взрыв, сообщили в ГУ МЧС по региону Источник: bazabazon / T.me; ostorozhno_novosti / T.me

Сегодня, 9 августа, Липецк атаковали беспилотники. О случившемся рассказали местные жители, информацию подтвердили власти.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры вдали от жилых домов. Возникли нарушения в электроснабжении.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me











На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС, жителей эвакуируют.



— Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт, — сообщил Игорь Артамонов.

Он также передал, что в Липецке и Липецком МО остановили движение общественного транспорта, людям советуют не выходить на работу. Мера будет действовать до отмены красного уровня опасности.

— Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости, — написал глава области в своем телеграм-канале.



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Взрыв прогремел на военном аэродроме в Липецке, передает ТАСС со ссылкой на областное МЧС. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

По данным губернатора, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Все они в больницах. Игорь Артамонов также сообщил, что в эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов местных жителей. На подъездных дорогах дежурят автоинспекторы, движение транспорта ограничено. Готовы к размещению людей еще 9 пунктов временного размещения. В случае необходимости они готовы принять порядка 4800 человек.