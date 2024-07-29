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Происшествия Родился в рубашке: в сибиряка ударила молния во время прогулки по городу — он сумел выжить

Родился в рубашке: в сибиряка ударила молния во время прогулки по городу — он сумел выжить

Мужчина с ожогами попал к медикам

4 039
24 комментария
Подобные инциденты часто заканчивались гибелью людей, но кузбассовец остался жив

В Кемерове мужчина чудом выжил после удара молнии, до приезда кареты скорой помощи ему помогли прохожие. О состоянии здоровья жертвы явления в понедельник, 29 июля, рассказал пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик.

Представитель ведомства подтвердил, что инцидент произошел вечером воскресенья, 28 июля, когда их пациент катался по городу на велосипеде. На бульваре Строителей, недалеко от торгового центра «Летосити», в мужчину попала молния.

Как уточнил Дужик, 30-летнего велосипедиста госпитализировали в одну из больниц города с ожогами средней степени тяжести.

— Его жизни сейчас ничего не угрожает, — отметили в центре.

Очевидцы рассказали, что горожанин получил ожоги, но был в сознании

Ранее в Подмосковье мужчина погиб от удара молнии, которая попала сразу в трёх человек. Люди гуляли по местному парку, когда произошла серия вспышек. Двое других пострадавших госпитализированы.

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Комментарии
24
Татьяна 53
29 июля 2024, 21:42
Теперь станет ясновидящим
Гость
29 июля 2024, 20:37
Опять в КемеровЕ
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