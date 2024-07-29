Родился в рубашке: в сибиряка ударила молния во время прогулки по городу — он сумел выжить

Подобные инциденты часто заканчивались гибелью людей, но кузбассовец остался жив Источник: Дмитрий Носов / 74.RU











В Кемерове мужчина чудом выжил после удара молнии, до приезда кареты скорой помощи ему помогли прохожие. О состоянии здоровья жертвы явления в понедельник, 29 июля, рассказал пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик.



Представитель ведомства подтвердил, что инцидент произошел вечером воскресенья, 28 июля, когда их пациент катался по городу на велосипеде. На бульваре Строителей, недалеко от торгового центра «Летосити», в мужчину попала молния.



Как уточнил Дужик, 30-летнего велосипедиста госпитализировали в одну из больниц города с ожогами средней степени тяжести.



— Его жизни сейчас ничего не угрожает, — отметили в центре.

Очевидцы рассказали, что горожанин получил ожоги, но был в сознании Источник: Инцидент Кемерова / Vk.com









