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Происшествия Подросток из Новосибирска утонул в Катуни на глазах у матери — его тело не могут найти

Подросток из Новосибирска утонул в Катуни на глазах у матери — его тело не могут найти

Мама пыталась спасти сына и прыгнула в воду, но мальчика унесло течением

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49 комментариев
Трагедия произошла из-за того, что мальчик оступился

В республике Алтай подросток из Новосибирска утонул в реке Катунь. Это произошло на глазах у его матери. Тело мальчика не могут найти. О трагедии сообщили в СУ СК по Республике Алтай.

Как рассказали следователи, 28 июля в селе Элекмонар Чемальского района 13-летний подросток из Новосибирска с мамой прогуливались по берегу реки Катунь. Мальчик оступился и упал в воду, его тут же унесло течением реки.

— Мама также прыгнула в воду и пыталась спасти сына, но ей этого сделать не удалось. Тело несовершеннолетнего не обнаружено, проводятся поисково-спасательные мероприятия, — сообщили в ведомстве.

Если вы знакомы с семьей утонувшего мальчика или были очевидцем происшествия, свяжитесь с редакцией НГС
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Недавно в Маслянинском районе Новосибирской области у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. По словам очевидца, мальчик отдыхал у водоема с отцом и дядей, они пытались его спасти, но не смогли.

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Катунь Река Утонул Подросток Следователи Алтай
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Комментарии
50
Татьяна 53
29 июля 2024, 15:18
Маме пережить это горе.
224274911
29 июля 2024, 14:53
Вода в Катуни всегда лед.
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