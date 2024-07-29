Подросток из Новосибирска утонул в Катуни на глазах у матери — его тело не могут найти

Трагедия произошла из-за того, что мальчик оступился Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В республике Алтай подросток из Новосибирска утонул в реке Катунь. Это произошло на глазах у его матери. Тело мальчика не могут найти. О трагедии сообщили в СУ СК по Республике Алтай.



Как рассказали следователи, 28 июля в селе Элекмонар Чемальского района 13-летний подросток из Новосибирска с мамой прогуливались по берегу реки Катунь. Мальчик оступился и упал в воду, его тут же унесло течением реки.

— Мама также прыгнула в воду и пыталась спасти сына, но ей этого сделать не удалось. Тело несовершеннолетнего не обнаружено, проводятся поисково-спасательные мероприятия, — сообщили в ведомстве.

Недавно в Маслянинском районе Новосибирской области у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. По словам очевидца, мальчик отдыхал у водоема с отцом и дядей, они пытались его спасти, но не смогли.

