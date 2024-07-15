Туристов заперло на пляже, с баз отдыха вывозят сотни людей. На Кубани полыхает громадный пожар: главное

14 июля под Новороссийском в районе хутора Дюрсо начался лесной пожар. Огонь перекинулся на несколько баз отдыха, пламя тушат с вертолета, а людей эвакуируют. Собрали в одном материале главную информацию и кадры ЧП.
Площадь пожара продолжила расти даже ночью. Огонь стремительно распространяется по лесу из-за ветра и жары. В Минприроды сообщили, что площадь пожара уже превысила 50 гектаров.
Мэр Новороссийска объявил сбор добровольцев. Из-за пожара пострадали уже четыре базы отдыха: «Моряк», «Романтик», «Строитель» и «Фрегат». Всего с баз эвакуировали 176 человек, из них 48 детей.
На территории «Романтика» горят 11 строений. По информации ТАСС, охранник одной из баз получил ожоги.
На месте тушения пожара развернули оперштаб. Огонь тушат более 250 человек, привлечено 76 единиц техники. Вертолет уже сбросил 75 тонн воды.
— Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения, — рассказали власти Кубани.
Из огня спасают не только людей, но и животных. На кадрах ниже — испуганный щенок.
Всю информацию о пожаре наши коллеги из Краснодара собирают в режиме онлайн.