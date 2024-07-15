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Происшествия Туристов заперло на пляже, с баз отдыха вывозят сотни людей. На Кубани полыхает громадный пожар: главное

Туристов заперло на пляже, с баз отдыха вывозят сотни людей. На Кубани полыхает громадный пожар: главное

Собрали фото и видео ЧП

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2 комментария
Очаг находится вблизи туристических баз отдыха

14 июля под Новороссийском в районе хутора Дюрсо начался лесной пожар. Огонь перекинулся на несколько баз отдыха, пламя тушат с вертолета, а людей эвакуируют. Собрали в одном материале главную информацию и кадры ЧП.

Площадь пожара продолжила расти даже ночью. Огонь стремительно распространяется по лесу из-за ветра и жары. В Минприроды сообщили, что площадь пожара уже превысила 50 гектаров.

Пожар с неба помогает тушить вертолет

Мэр Новороссийска объявил сбор добровольцев. Из-за пожара пострадали уже четыре базы отдыха: «Моряк», «Романтик», «Строитель» и «Фрегат». Всего с баз эвакуировали 176 человек, из них 48 детей.

На территории «Романтика» горят 11 строений. По информации ТАСС, охранник одной из баз получил ожоги.

Видео от группы туристов, которая застряла на берегу моря. Огонь отрезал людей с автомобилями от выездной дороги. Чтобы их машины не сгорели на парковке, до которой пожар уже добрался, они отогнали их на пляж
«Это ***. Уходим!» — кричит мужчина на видео
Днем с другой базы отдыха уже эвакуировали 220 человек

На месте тушения пожара развернули оперштаб. Огонь тушат более 250 человек, привлечено 76 единиц техники. Вертолет уже сбросил 75 тонн воды.

— Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения, — рассказали власти Кубани.

Машины с громкоговорителями курсируют по улицам хутора Дюрсо. Жителей готовят к эвакуации

Из огня спасают не только людей, но и животных. На кадрах ниже — испуганный щенок.

Неравнодушные жители дали животному сосиску, но, кажется, из-за пережитого стресса песелю сейчас не до еды
Другие пожарные спасли лисенка, который пытался убежать от огня под Новороссийском
Лес на хребте продолжает полыхать

Всю информацию о пожаре наши коллеги из Краснодара собирают в режиме онлайн.

ПО ТЕМЕ
Краснодар Пожар Базы отдыха Лесной пожар Огонь
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Комментарии
2
Гость
15 июля 2024, 03:29
Обама или Байден?
Гость
15 июля 2024, 03:28
Байден прекрати 😁
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