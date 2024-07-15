Туристов заперло на пляже, с баз отдыха вывозят сотни людей. На Кубани полыхает громадный пожар: главное

Очаг находится вблизи туристических баз отдыха Источник: 93.RU











14 июля под Новороссийском в районе хутора Дюрсо начался лесной пожар. Огонь перекинулся на несколько баз отдыха, пламя тушат с вертолета, а людей эвакуируют. Собрали в одном материале главную информацию и кадры ЧП.

Площадь пожара продолжила расти даже ночью. Огонь стремительно распространяется по лесу из-за ветра и жары. В Минприроды сообщили, что площадь пожара уже превысила 50 гектаров.



Пожар с неба помогает тушить вертолет Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Мэр Новороссийска объявил сбор добровольцев. Из-за пожара пострадали уже четыре базы отдыха: «Моряк», «Романтик», «Строитель» и «Фрегат». Всего с баз эвакуировали 176 человек, из них 48 детей.

На территории «Романтика» горят 11 строений. По информации ТАСС, охранник одной из баз получил ожоги.

Видео от группы туристов, которая застряла на берегу моря. Огонь отрезал людей с автомобилями от выездной дороги. Чтобы их машины не сгорели на парковке, до которой пожар уже добрался, они отогнали их на пляж Источник: Novosti_novoross / T.me

«Это ***. Уходим!» — кричит мужчина на видео Источник: novosti_novoross / T.me

Днем с другой базы отдыха уже эвакуировали 220 человек Источник: Novosti_novoross / T.me











На месте тушения пожара развернули оперштаб. Огонь тушат более 250 человек, привлечено 76 единиц техники. Вертолет уже сбросил 75 тонн воды.



— Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения, — рассказали власти Кубани.

Машины с громкоговорителями курсируют по улицам хутора Дюрсо. Жителей готовят к эвакуации Источник: Оперштаб Краснодарского края

Из огня спасают не только людей, но и животных. На кадрах ниже — испуганный щенок.

Неравнодушные жители дали животному сосиску, но, кажется, из-за пережитого стресса песелю сейчас не до еды Источник: Ирина Борс.

Другие пожарные спасли лисенка, который пытался убежать от огня под Новороссийском Источник: lifeabrau











Лес на хребте продолжает полыхать Источник: 93.RU