«Разминулись по пути на дачу»: 12-летний мальчик пропал в Академгородке

Школьник был одет в черную футболку и зеленые шорты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Елена











В Советском районе Новосибирска пропал 12-летний Давид. Как рассказала НГС мама мальчика, ребенок исчез в районе 19 часов.



— Ехали вместе на дачу в сторону СНТ «Восток», разминулись и потеряли его. Домой до сих пор не приехал, — рассказала Елена.



Как уточнила женщина, она уже обратилась в полицию и к волонтерам. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что заявка о пропажи мальчика к ним поступила.



Приметы Давида: рост — 150 сантиметров, волосы русые, на лбу есть родинка. В момент пропажи был одет в черную футболку и зеленые шорты.



Если вам что-то известно, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

