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12-летний мальчик пропал в Академгородке

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Происшествия «Разминулись по пути на дачу»: 12-летний мальчик пропал в Академгородке

«Разминулись по пути на дачу»: 12-летний мальчик пропал в Академгородке

Ребенок ехал на велосипеде в сторону СНТ «Восток»

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2 комментария
Школьник был одет в черную футболку и зеленые шорты

В Советском районе Новосибирска пропал 12-летний Давид. Как рассказала НГС мама мальчика, ребенок исчез в районе 19 часов.

— Ехали вместе на дачу в сторону СНТ «Восток», разминулись и потеряли его. Домой до сих пор не приехал, — рассказала Елена.

Как уточнила женщина, она уже обратилась в полицию и к волонтерам. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что заявка о пропажи мальчика к ним поступила.

Приметы Давида: рост — 150 сантиметров, волосы русые, на лбу есть родинка. В момент пропажи был одет в черную футболку и зеленые шорты.

Если вам что-то известно, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.

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Комментарии
2
Гость
11 июля 2024, 01:00
В древнем Риме и Греции в 12 лет это уже огого
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