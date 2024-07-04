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Происшествия «Вылетел на встречку»: две жительницы Новосибирска пострадали в ДТП на Алтае

«Вылетел на встречку»: две жительницы Новосибирска пострадали в ДТП на Алтае

Вторым участником ДТП стал гражданин Монголии

551
6 комментариев
На гражданина Монголии составили административный протокол

Две жительницы Новосибирска пострадали в ДТП с автомобилем гражданина Монголии в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла вечером 2 июня рядом с селом Чибит в Улаганском районе. 24-летний гражданин Монголии за рулем автомобиля Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем Toyota CH-R, которым управляла 36-летняя жительница Новосибирска.

В больницу была доставлена пострадавшая сибиряка, а также ее 40-летняя пассажирка. К счастью, госпитализация им не понадобилась.

На 24-летнего гражданина Монголии составили административный протокол из-за выезда на встречную полосу (ч.4 ст. 12.15).

В начале июня жительница Новосибирска попала в массовую аварию в Республике Алтай. В ней пострадали два человека.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Республика Алтай ГАИ МВД ДТП
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Комментарии
6
Гость
4 июля 2024, 00:17
Сибиряка это кто ?
Гость
4 июля 2024, 00:27
Японопром как всегда ломится как в последний раз
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