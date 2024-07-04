«Вылетел на встречку»: две жительницы Новосибирска пострадали в ДТП на Алтае

На гражданина Монголии составили административный протокол Источник: МВД Республики Алтай











Две жительницы Новосибирска пострадали в ДТП с автомобилем гражданина Монголии в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.



Авария произошла вечером 2 июня рядом с селом Чибит в Улаганском районе. 24-летний гражданин Монголии за рулем автомобиля Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем Toyota CH-R, которым управляла 36-летняя жительница Новосибирска.



В больницу была доставлена пострадавшая сибиряка, а также ее 40-летняя пассажирка. К счастью, госпитализация им не понадобилась.



На 24-летнего гражданина Монголии составили административный протокол из-за выезда на встречную полосу (ч.4 ст. 12.15).

