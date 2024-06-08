НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

южн.

 739мм 99%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,76
EUR 96,69
Реклама

СРОЧНО

Герман Греф устроил разнос таксистам на Алтае

12 млн за жилье с историей
Лето с пользой
Новосибирск тонет — видео
Как не пропустить отпуск
Кто тоскует по 2к17
Выпускник «Клуба миллионеров»
Переехал во Францию
Зачем эротический массаж
Странные тачки красоток
НГС в Telegram
Происшествия «Не выбрал безопасную дистанцию»: жительница Новосибирской области попала в массовое ДТП на Алтае

«Не выбрал безопасную дистанцию»: жительница Новосибирской области попала в массовое ДТП на Алтае

Женщина не пострадала

609
1 комментарий
ДТП случилось 7 июня

Жительница Новосибирской области попала в ДТП на Алтае. На дороге столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, авария случилась 7 июня около 18:45 в Майминском районе. 36-летний житель Алтайского края ехал на грузовике Hino Profia и не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта. Водитель допустил столкновение с автомобилем Honda Stream.

За рулем Honda был 40-летний житель Красноярского края.

— После чего Honda Stream по инерции отбросило на движущийся впереди автомобиль Mazda CX-5, за рулем которого находилась 41-летняя жительница Новосибирской области, — сказано в сообщении.

В результате аварии в больницу за медпомощью обратились два пассажира автомобиля Honda Stream: 27-летняя девушка и 3-летний мальчик из Красноярского края. В ведомстве уточнили, что госпитализация им не потребовалась.

— В момент происшествия ребенок находился в детском удерживающем устройстве, а девушка, пристегнутая ремнем безопасности, — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что в отношении водителя грузовика вынесли постановление по делу об административном правонарушении. Речь идет о нарушении правил расположения машины на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

8 июня стало известно, что в Новосибирской области грузовик врезался в легковой автомобиль. Момент ДТП попал на видео.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Алтай Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  51

Влад,  32

Светлана,  37

Алёна,  43

Иллюзия,  51

Татьяна,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Аренда Honda Fit (10 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление