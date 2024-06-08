«Не выбрал безопасную дистанцию»: жительница Новосибирской области попала в массовое ДТП на Алтае

ДТП случилось 7 июня Источник: МВД по Республике Алтай











Жительница Новосибирской области попала в ДТП на Алтае. На дороге столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.



По данным ведомства, авария случилась 7 июня около 18:45 в Майминском районе. 36-летний житель Алтайского края ехал на грузовике Hino Profia и не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта. Водитель допустил столкновение с автомобилем Honda Stream.



За рулем Honda был 40-летний житель Красноярского края.



— После чего Honda Stream по инерции отбросило на движущийся впереди автомобиль Mazda CX-5, за рулем которого находилась 41-летняя жительница Новосибирской области, — сказано в сообщении.



В результате аварии в больницу за медпомощью обратились два пассажира автомобиля Honda Stream: 27-летняя девушка и 3-летний мальчик из Красноярского края. В ведомстве уточнили, что госпитализация им не потребовалась.



— В момент происшествия ребенок находился в детском удерживающем устройстве, а девушка, пристегнутая ремнем безопасности, — объяснили в ведомстве.



Уточняется, что в отношении водителя грузовика вынесли постановление по делу об административном правонарушении. Речь идет о нарушении правил расположения машины на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

