Груженый самосвал провалился в асфальт: фото из Верх-Тулы

В новосибирском селе Верх-Тула сегодня, 24 июня, провалился груженый самосвал. Фото опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Огромная яма появилась под самосвалом. То, что находилось в кузове, вывалилось в провал. Как рассказала редакции НГС глава администрации сельсовета Майя Соболёк, провал произошел во время благоустройства.
— Под самосвалом сломалась плита, провалился в канализационную яму, — добавила глава администрации.
Сейчас самосвал вытаскивают из провала. Позже яму заделают.
В частном секторе на улице Арзамасской в Первомайском районе Новосибирска в грунт провалились колеса мусоровоза, из-за чего образовались провалы.