НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

сев.

 743мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Как новосибирцы переживают аномальную жару. Онлайн

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Следы барнаульского маньяка
Баттл Сибири и Урала
Обманывают на маркетплейсах
Последние квартиры в ипотеку
7 потерянных скульптур
В аэропорт без такси
НГС в Telegram
Происшествия Груженый самосвал провалился в асфальт: фото из Верх-Тулы

Груженый самосвал провалился в асфальт: фото из Верх-Тулы

Под машиной сломалась плита

1 085
8 комментариев
Самосвал провалился наполовину

В новосибирском селе Верх-Тула сегодня, 24 июня, провалился груженый самосвал. Фото опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Огромная яма появилась под самосвалом. То, что находилось в кузове, вывалилось в провал. Как рассказала редакции НГС глава администрации сельсовета Майя Соболёк, провал произошел во время благоустройства.

— Под самосвалом сломалась плита, провалился в канализационную яму, — добавила глава администрации.

Сейчас самосвал вытаскивают из провала. Позже яму заделают.

В частном секторе на улице Арзамасской в Первомайском районе Новосибирска в грунт провалились колеса мусоровоза, из-за чего образовались провалы.

ПО ТЕМЕ
Самосвал Новосибирский район Провал Асфальт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY17
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  52

Sergio,  43

Игорь,  54

Марина,  48

SerkanBolat,  34

Ирина,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление