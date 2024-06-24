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Происшествия Теракт в Дагестане Зарезали священника, застрелили шестерых полицейских. Нападение боевиков в Дагестане — максимально коротко

Зарезали священника, застрелили шестерых полицейских. Нападение боевиков в Дагестане — максимально коротко

Собрали главную информацию о ЧП

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Фото с места ЧП

23 июня неизвестные в черном открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте. Сообщается о погибших и раненых, боевики зарезали православного священника.

Собрали всё, что известно о ЧП к этому часу.

Что случилось?

По информации ТАСС, боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Завязалась перестрелка. 6 полицейских погибли, 12 были ранены. Двух боевиков ликвидировали.

Очевидцы сняли, как неизвестные в черном стреляют на улицах Дербента
В синагоге в Дербенте вспыхнул пожар

Первым ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.

— Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие.

Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики.

Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!

Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже.

Что будет дальше?

СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Сообщается, что пострадали полицейские и мирное население.


— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, - сообщили следователи.

При этом перестрелка продолжилась. Местные жители сообщали о звуках стрельбы со стороны пляжа и в районе горящей синагоги.

Видео с пляжа в Махачкале

Что известно о погибших?

Имена погибших полицейских пока не раскрываются. Официальной информации о боевиках также нет. Но известно, что убитый священник — протоирей Николай Котельников.

Отцу Николаю было 66 лет. Он служил в Дербенте больше 40 лет, преподавал в воскресной школе уроки православия и Закон Божий. В Дагестан отец Николай переехал из Ставрополья в 80-х годах. У него остались жена, три дочери и шесть внуков.

Фото отца Николая. Также погиб охранник храма, его расстреляли из газового пистолета

Трогательные слова написал Борис Корчевников, директор телеканала «Спас».

— Упокой, Господи, [отца Николая]. Его зять, отец Сергий Абасов, пережил когда-то такое же нападение на храм в Грозном, где он служил. Сегодня отец Сергий был рядом с тестем — они с матушкой чудом не погибли, — рассказал Корчевников.

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