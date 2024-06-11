Мать пропавшей 22-летней студентки Анны Цомартовой из Ростова поедет в приемную к президенту России

Диана Цомартова надеется, что дело ее дочери заберет СК Москвы Источник: anntsomartova / T.me











Диану Цомартову, маму пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой, пригласили в приемную президента 18 июня. Этот ответ администрации президента женщина ждала с февраля. Многодетная мать надеется, что ей помогут в расследовании пропажи дочери, бесследно исчезнувшей с берега Каспийского моря в Дагестане, куда она приехала на соревнования. Подробности — в материале наших коллег из 161.RU.

Почти четыре месяца родители 22-летней Анны Цомартовой ищут свою дочь, которая пропала в Каспийске на территории санатория ФСБ после соревнований по тайскому боксу. Спортсменка пошла гулять по набережной после боя и исчезла. С 10 февраля у следователей и силовиков Дагестана нет ни одной зацепки о том, куда могла исчезнуть девушка. Версия о суициде, которую изначально продвигали силовики, сошла на нет. Тела девушки в воде не нашли. Аня объявлена в розыск. Родные уверены, что Анну похитили. Цомартовы попросили московских следователей забрать дело в столицу и надеются на объективное расследование.



«Я бьюсь об стенку»



— Я записывалась еще в феврале. Сейчас наконец-то подошла наша очередь. Кто меня там встретит, пока не знаю, — рассказала Диана.



Семья ростовской спортсменки готовит обращение к президенту, так как за четыре месяца им не предоставили никаких результатов расследования. По словам женщины, Аню до сих пор ищут в море, но ее там нет. Родители уверены, что девушку похитили.



В апреле родные Анны попросили военнослужащих из зоны СВО записать видеообращения к президенту. Они просили посодействовать в поисках пропавшей Ани и забрать дело в Москву для расследования. Но реакции СК на обращения пока не последовало.

Семью убеждали, что девушка утонула, но спасатели не нашли этому доказательств Источник: anntsomartova / T.me











В телеграм-канале, созданном для поисков девушки, Диана обращается к дочери под одним из фото:



— Анна, я тебя люблю! Всем сердцем и душой! Отсюда до неба и обратно! Я не хочу искать тебя там, где [тебя] нет! Никого не слушай! Ничего не бойся! Иди смело домой, а я разберусь с теми, кто приблизится, обещаю!



Семья настаивает на том, чтобы силовики снова допросили всех сотрудников санатория ФСБ и тех, кто на момент пропажи их дочери отдыхал там. Родные уверены, что из сотен людей, находящихся в санатории, кто-то мог видеть, что произошло в тот день. Силовики за четыре месяца уже собрали 12 томов уголовного дела, но ни в одном из документов нет зацепки, куда могла пропасть девушка. По информации матери девушки, она ознакомилась с материалами дела. Кроме того, женщине сообщили «из неофициальных источников, что во время расследования кое-кто давал ложные показания», об этом она рассказала корреспонденту 161.RU. Диана надеется, что столичный СК во всём разберется и вскоре дело Ани всё же передадут в Москву.



— 10 февраля на берегу моря, куда дряхлым забором вытянулись владения санатория ФСБ, при странных обстоятельствах пропала наша дочь. Первые дни официальными лицами, а именно сотрудниками пресс-службы МВД РФ по Республике Дагестан, активно распространялась ложная информация о суициде нашего ребенка. <...> С 12 февраля спасательная группа МЧС по Дагестану выполнила [на] 100% свою работу, — утверждает Диана. — Они исследовали абсолютно всё море, но по результатам различных находок там и следа нет [того], что внушали нам. Ложный след также давали люди при помощи заявлений о том, где видели нашу дочь. Мы террористов, убийц, насильников находим без присутствия камер за пару дней. Наша дочь исчезла возле тысячи видящих ее камер видеонаблюдения.

Кто-то уже займется расследованием профессионально? За четыре месяца — где промежуточный результат работы? Диана Цомартова, мама пропавшей Анны

Источник: anntsomartova / T.me

Диана Цомартова попросила всех неравнодушных людей, которые четыре месяца следят за делом Анны, также направить на имя президента обращения о помощи. Женщина записала еще одно видео, в котором просит президента на федеральном уровне поспособствовать в поисках дочери и направить комиссию в Дагестан.

Возможные свидетели пропажи Анны

Цомартовы сообщили, что появились новые видео с камер, установленных на территории санатория ФСБ. На них четко видно, что четверо мужчин проходят по набережной, где в феврале пропала спортсменка. На кадрах мужчины спокойно проходят по берегу. Предположительно, один из них смотрит на камеру, которая расположена рядом с ними. О чем говорят люди, неизвестно, но родные Ани уверены, что они могли что-то видеть. Именно в этот момент девушка находилась на берегу санатория у воды, утверждает Диана.

Источник: anntsomartova / T.me

— Внимание, данные люди 10 февраля 2024 года около 17 часов находились на набережной в городе Каспийске, рядом с забором санатория. Возможно, они могли что-то видеть. Если вы узнали себя, напишите, пожалуйста в личку, — сообщила в канале Диана.



Женщина надеется, что эти люди свяжутся с ней и смогут рассказать что-то важное. Она уверена, что следователи обязаны найти их и опросить.

Четыре месяца люди продолжают расклеивать листовки в своих городах Источник: anntsomartova / T.me











Источник: anntsomartova / T.me











История Анны Цомартовой прогремела не только на всю Россию, но и за ее пределами. Диана ежедневно публикует слова поддержки людей из разных стран. Многие совершают религиозные обряды, чтобы помочь семье вернуть Анну, молятся и помогают в распространении информации.



— Диана, у меня большая надежда на вашу встречу с Бастрыкиным. Только на его помощь можно надеяться, и что-то сдвинется. Следствие может идти годами. <...> Мне очень больно осознавать, что прошло уже 4 месяца и абсолютно ничего не известно, — написала в канале Дианы одна из подписчиц.

Источник: anntsomartova / T.me











За Анну молятся даже дети Источник: anntsomartova / T.me











— Наша семья очень благодарна всем тем, кто искренне поддерживает нас в поиске дочери Анны. С момента пропажи дочери мы встретили очень много добрых и порядочных людей. Были и те, которые под видом поддержки выливал на нас кучу грязи. <...> Мы всегда, и сейчас тоже, считали, что в Дагестане живет благородный и добрый народ, не способный причинить вред гостю. Считаем Дагестан гостеприимным и безопасным. Мы также по наивности считаем, что в ФСБ работают профессионалы, основная задача которых состоит в обеспечении безопасности людей. Именно поэтому мы и отправили дочь на соревнования в другой регион, — написала в своем телеграм-канале Диана.



Дети обратились к Путину

25 мая, в Международный день пропавших детей, Диана разместила в телеграм-канале символ это дня — синюю незабудку. Женщина призвала всех зажечь в этот день свечи, чтобы «осветить им дорогу домой».

Источник: anntsomartova / T.me

На призыв матери откликнулись не только взрослые. В День защиты детей в канале появилось видеообращение от ребят, которые попросили президента помочь найти Аню. На записи есть и ее младшая сестра, которая очень ждет возвращения девушки.

Источник: anntsomartova / T.me

Семья Ани православная. Недавно Диана посетила Северную Осетию, где живут родственники Цомартовых. Они провели религиозный ритуал и попросили возвращения Анны домой. Диана просит всех молиться на разных языках, чтобы дочь нашлась живой и невредимой.

Источник: anntsomartova / T.me











— Мои сёстры, родня, близкие возносят молитвы с именем Анны. РСО-Алания, Владикавказ. Анна под защитой Всевышнего, и все силы ей на помощь! Аминь! — подписала фото Диана, на котором изображено одно из святых мест горной Осетии.