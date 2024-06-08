Мощный торнадо прошел по Уралу: пугающее видео бушующего смерча

На границе Челябинской области и Башкирии днем в субботу, 8 июня, прошел мощный смерч и выпал град размером с куриное яйцо. жители в соцсетях делятся фото и видео, также о непогоде предупредили в компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Посмотрите на пугающие кадры.
Как сообщает сайт 74.RU, в поселке Наваринка под Магнитогорском торнадо прошел по полю. О последствиях для этого населенного пункта, в котором живут 800 человек, пока не сообщается. И у авторов записи хорошее настроение (пока).
— Жестко. Первый раз вижу торнадо. Видно, как крутится, всё собирает. Лошади бегут, все бегут, — пишут авторы видео.
Также кадрами смерча в Нагайбакском районе Челябинской области делятся в компании «Россети». Там перешли на усиленный режим работы, мобилизованы все бригады.
Тем временем в Агаповском районе того же региона выпал очень крупный град.
Мы уже публиковали прогноз погоды на июнь. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в июне 2024 года будет вести себя неоднозначно. Если в одних регионах Восточно-Европейской равнины будут крутые температурные взлеты, в других вероятны такие же крутые падения.