А вот кому заморозки? Какая погода будет в России в июне 2024 года

После холодного мая мы пересмотрели свое отношение к фразе «капризы природы». Чего ждать от июня? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После такого мая, как в этом году, когда в некоторых регионах жаркое лето началось значительно раньше срока, а в других ситуация за окном больше напоминала обычный ноябрь, нам всем хочется знать: когда уже наконец в России будет нормальная погода и чего ждать хотя бы от первого месяца лета. Синоптики традиционно говорят, что дать точный прогноз на месяц вперед до сих пор нереально, но общую картину всё же можно составить.



По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в июне 2024 года будет вести себя неоднозначно. Если в одних регионах Восточно-Европейской равнины будут крутые температурные взлеты, в других вероятны такие же крутые падения. Больше всего потепление на себе ощутят жители севера Урала и Сибири, а также северо-запада Якутии.



Постепенно холодная погода покинет европейскую территорию страны, и ориентировочно с пятого июня заморозки уйдут из центральных черноземных областей — погода будет больше похожа на нормальную майскую.



Вместе с тем в некоторых регионах возможны заморозки. В начале июня температуру ниже нуля градусов увидят жители следующих регионов:



Приволжский федеральный округ;

Тверская область;

Костромская область;

юг Тюменской области;

юг Курганской области;

Свердловская область;

Иркутская область.



Холодная погода сохранится в Астраханской и Волгоградской областях.



Похолодания в течение июня возможны во многих регионах страны, но, по словам Романа Вильфанда, на заморозки начала мая они вряд ли будут похожи.



— Падение температуры до 17–18 градусов в июне — это еще возможно, но ниже — точно нет, — подчеркнул метеоролог.



Что же касается осадков, то четырем регионам в июне стоит ожидать ливней.



— Обильные осадки пройдут на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, а также на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края, — рассказал Роман Вильфанд.



Кроме того, в ряде регионов июнь 2024 года будет дождливее обычного. Вот где стоит оставить зонты и дождевики на виду:



Санкт-Петербург;

Ленинградская область;

Тверская область;

Ярославская область;

Новгородская область;

Псковская область;

Вологодская область;

Иркутская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ.

