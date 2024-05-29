НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

8 м/c,

южн.

 740мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,44
EUR 96,24
Реклама

СРОЧНО

На каких улицах сегодня отключат горячую воду

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Лето обзор А вот кому заморозки? Какая погода будет в России в июне 2024 года

А вот кому заморозки? Какая погода будет в России в июне 2024 года

Кто околеет окончательно, а кто будет греться под солнцем

1 516
2 комментария
После холодного мая мы пересмотрели свое отношение к фразе «капризы природы». Чего ждать от июня?

После такого мая, как в этом году, когда в некоторых регионах жаркое лето началось значительно раньше срока, а в других ситуация за окном больше напоминала обычный ноябрь, нам всем хочется знать: когда уже наконец в России будет нормальная погода и чего ждать хотя бы от первого месяца лета. Синоптики традиционно говорят, что дать точный прогноз на месяц вперед до сих пор нереально, но общую картину всё же можно составить.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в июне 2024 года будет вести себя неоднозначно. Если в одних регионах Восточно-Европейской равнины будут крутые температурные взлеты, в других вероятны такие же крутые падения. Больше всего потепление на себе ощутят жители севера Урала и Сибири, а также северо-запада Якутии.

Постепенно холодная погода покинет европейскую территорию страны, и ориентировочно с пятого июня заморозки уйдут из центральных черноземных областей — погода будет больше похожа на нормальную майскую.

Вместе с тем в некоторых регионах возможны заморозки. В начале июня температуру ниже нуля градусов увидят жители следующих регионов:

  • Приволжский федеральный округ;

  • Тверская область;

  • Костромская область;

  • юг Тюменской области;

  • юг Курганской области;

  • Свердловская область;

  • Иркутская область.

Холодная погода сохранится в Астраханской и Волгоградской областях.

Похолодания в течение июня возможны во многих регионах страны, но, по словам Романа Вильфанда, на заморозки начала мая они вряд ли будут похожи.

— Падение температуры до 17–18 градусов в июне — это еще возможно, но ниже — точно нет, — подчеркнул метеоролог.

Что же касается осадков, то четырем регионам в июне стоит ожидать ливней.

— Обильные осадки пройдут на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, а также на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края, — рассказал Роман Вильфанд.

Кроме того, в ряде регионов июнь 2024 года будет дождливее обычного. Вот где стоит оставить зонты и дождевики на виду:

  • Санкт-Петербург;

  • Ленинградская область;

  • Тверская область;

  • Ярославская область;

  • Новгородская область;

  • Псковская область;

  • Вологодская область;

  • Иркутская область;

  • Ямало-Ненецкий автономный округ.

Зато на Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях осадков будет меньше обычного.

ПО ТЕМЕ
Июнь Лето Погода Прогноз погоды Метеоролог Роман Вильфанд Синоптик Похолодание Заморозки Тепло
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  46

Ксения,  33

ЯНА,  41

Vagon,  36

yulya71,  57

Жэка,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление