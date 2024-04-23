Лихач на «Лексусе» проехал на «красный» под Новосибирском — водителем оказался подросток

Инцидент произошел в Краснообске Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











В Новосибирской области нашли водителя «Лексуса», который проехал на красный сигнал светофора в рабочем поселке Краснообск. Им оказался 17-летний подросток, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.



Видео произошедшего опубликовали накануне в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В сообщении уточнялось, что вместе с водителем в салоне машины якобы находились его знакомые.



— Молодой водитель с друзьями в салоне внедорожника Lexus проехал на красный сигнал светофора в Краснообске и уехал дальше лихачить по улицам рабочего посёлка, — сказано в сообщении.



Момент происшествия попал на видео Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На кадрах можно заметить перекресток, где заработал красный сигнал светофора. В один момент на дороге появляется внедорожник, который объезжает другие машины и проезжает на запрещающий сигнал. В этот момент проезжую часть пересекали пешеходы.



По факту публикации в Госавтоинспеции возбудили административное расследование. Во время него и был установлен водитель транспортного средства, уточнили в ведомстве.



— Им оказался 17-летний житель р.п. Краснообск, который, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле «Лексус», допустил ряд нарушений в области безопасности дорожного движения.



Сейчас на водителя составили четыре административных материала. Речь идет о ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 12.18 (непредставление преимущества движению пешеходов), ч. 1 ст. 12.7 (управление автомобилем без права управления) и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ.



— Все материалы для рассмотрения и принятия решения в отношении несовершеннолетнего водителя переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, — сказано в сообщении.

