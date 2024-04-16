«Жаль, что ничего уже не вернуть». История блогера-сыроеда, которого обвинили в смерти сына

Приговор будут обжаловать Источник: yarilo_drug2 / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В марте 2023 года в Сочи разгорелся скандал: там умер месячный сын известного блогера-сыроеда Максима Лютого. В соцсетях сразу начали писать, что он решил перевести новорожденного на праноедение — диету, при которой люди «питаются солнцем», обходясь без пищи и воды. Эту версию подтвердили и силовые структуры.



Спустя год эта история подошла к концу: мать мальчика получила 2 года исправительных работ, а сам блогер — 8 лет колонии строгого режима. Приговор защита Максима будет обжаловать.



Наши коллеги из 93.RU вспоминают всю историю с самого начала.



Собрали всю историю в одном видео Источник: Городские порталы

Что произошло?

Блогер Максим Лютый вместе со своей спутницей переехал из Санкт-Петербурга в Сочи. Семья снимала дом в пригородном поселке Вардане — это живописный населенный пункт на побережье Черного моря, окруженный с трех сторон горами и хребтами. Там приезжие за деньги устраивали офлайн-ретриты для желающих очистить организм.



По данным СК, 11 февраля у Лютых родился сын. Роды прошли в домашних условиях, не под наблюдением медиков. Родители не стали регистрировать новорожденного сына в органах ЗАГС. По словам юриста Юлии Федотовой, по закону свидетельство о рождении нужно получить в течение месяца. Но никакой ответственности за неполучение документа нет.



Этот дом снимала семья Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Знакомые блогера рассказывали, что Максим «игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на праноедение — диету, при которой люди "питаются солнцем", обходясь без пищи и воды». В СК подтвердили, что ребенок длительное время не получал пищу, из-за чего его состояние ухудшилось.



Когда у младенца начались хрипы и судороги, родители повезли его в больницу, но врачам лишь оставалось констатировать клиническую смерть. Это случилось 8 марта 2023 года — малышу было всего 28 дней. Изначально по факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности младенцу). По этой статье грозит до двух лет лишения свободы.



Питался солнцем и продавал онлайн-курсы

Максим Лютый родился в Ленинграде в феврале 1980 года — сейчас ему 44 года. В своем блоге он неоднократно хвастался фамилией и называл себя наследником трона Ивана Грозного. Которого, к слову, считает последним настоящим царем. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывали, что в 1990-е Лютый увлекался клубной культурой, а в 1998-м его даже привлекали по наркотической статье.



Всю свою жизнь он жил то в родном Петербурге, то в Москве или на Гоа (Индия). В какой-то момент Максим решил есть только то, что выросло из земли. Всех, кто не придерживается этого принципа, блогер называл «нежитью» и «свиньями». Также он был убежден, что к концу 2023 года в мире начнется голод и люди станут поедать друг друга. Виновато в этом мировое оккультное правительство, которое хочет поработить человечество.



Фото из группы Лютого Источник: yarilo_drug / Vk.com











В своем блоге Лютый часто говорил и об отношениях: по его мнению, забота о семье полностью лежит на женщине. Мужчин, которые разделяют быт и проявляют любовь, Максим называл «рабами».



— Бесплатный совет всем девушкам — засунуть свою корону в одно место, постоянные мысли о платьях и косметике — туда же, выйти из своей иллюзии о «независимости» и срочно спасать мужчин. Фокус внимания мужчин должен быть на объединении с другими мужчинами и на совместных делах, которые выведут нас из предстоящей жопы. А семьей должны заниматься исключительно женщины, — заявлял сыроед, подавая это как единственную истину.



Лютый нередко просил денег у своих подписчиков, мотивируя это тем, что спасает мир и всех людей. На побережье Черного моря он основал эзотерический клуб «Живой человек», куда люди приезжали, чтобы «укрепить здоровье и разобраться в личных проблемах». Бизнес не был зарегистрирован.



Также блогер продавал онлайн-курсы и позиционировал себя как основатель проекта очищения и оздоровления организма. Самый дешевый пакет его лекций стоил 6000 рублей. Личные приемы — дороже. Он говорил, что лечит руками и своей энергией.



О сожительнице Лютого и вовсе ничего не известно: она была полностью в тени блогера.



Из отеля — в СИЗО

После смерти малыша Максима Лютого арестовали на 10 суток по административной статье: за неповиновение сотрудникам полиции. По версии оперативников, он пытался сбежать из служебной машины.



Пока Лютый был в полиции, следователи задержали его 33-летнюю спутницу и мать погибшего мальчика. Ее отправили под домашний арест. К слову, на курорте Максим арендовал четырехэтажную гостиницу в 500 метрах от моря — скорее всего, во время следствия мать ребенка сидела там.



Наш корреспондент заметила возле дома машину Лютого Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











18 марта 2023-го, когда Лютый вышел из-под ареста, его задержали. Если изначально СК говорил про причинение смерти по неосторожности, то теперь на Максима возбудили уголовное дело за истязание младенца по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Максимальный срок по этой статье — семь лет лишения свободы. На следующий день его отправили в СИЗО.



— Фигурант не менее трех раз в период с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу, а также систематически обливал его холодной водой. Более того, в связи с тем, что он был приверженцем отказа от медицинской помощи, лекарств и препаратов, несмотря на то, что с 4 по 8 марта текущего года состояние здоровья младенца ухудшилось, за квалифицированной помощью обвиняемый не обращался, — сообщали в релизе СК.

Купал в теплой ванне

В сентябре дело дошло до суда, к тому моменту его снова переквалифицировали — на ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По этой статье Лютому грозило уже до 15 лет колонии, хотя первоначальная статья предусматривала два года.



— СМИ писали, что Максим обливает сына холодной водой, однако это не нашло своего подтверждения. Наоборот, были предоставлены доказательства, в том числе фото и видео, согласно которым Максим купал сына в теплой ванне с ромашкой, — рассказывал порталу 93.RU адвокат Алексей Аванесян.



В конце сентября 2023-го матери погибшего малыша вынесли приговор: два года исправительных работ. Ее судили по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



Женщина не показывала своего лица и всегда была в капюшоне Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края











16 апреля приговор вынесли и Максиму Лютому — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 000 рублей.



После вынесения приговора Аванесян заявил, что его подзащитный с ним не согласен и считает, что его действия квалифицировали по более тяжкой статье, чем есть на самом деле. Его обвиняли то в убийстве ребенка, то в истязании. Когда доказательств не нашлось, против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



— Обвинение говорило только о том, что он якобы обливал ребенка, запретил матери кормить его грудным молоком. В ходе судебного заседания допрошенная мать подтвердила, что никогда не видела, чтобы Лютый обливал ребенка холодной водой. Максим тоже это отрицал. Откуда это взялось, понятия не имеем, потому что она несколько раз меняла свои показания [мать], — объяснил Аванесян.



Сама женщина объясняла, что кормила сына по 8 раз в день, но из-за анемии молоко иногда пропадало. Тогда она попросила Максима купить молокоотсос, что он и сделал. Приспособление нашли во время обысков, в нем нашли молоко.



Во время расследования Лютый находился под стражей Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Кроме того, ребенок родился семимесячным, с рядом врожденных заболеваний. Суд отказал стороне защиты в проведении экспертизы, чтобы исключить вирусную пневмонию. При этом эксперт, исследовавший тело ребенка, сразу говорил о такой необходимости.



Приговор собираются обжаловать. Напомним, что мать младенца ранее получила два года исправительных работ — что несопоставимо с приговором Лютого.



При этом до этого юрист Юлия Федотова отмечала, что по закону родители могут приобщать ребенка к сыроедению:



— Родители обязаны заботиться о физическом благополучии и здоровье ребенка, однако имеют право воспитывать его в соответствии со своими убеждениями. При этом интересы ребенка должны быть превыше всего, — уточняет юрист. — В данном случае проблема не в том, что они «праной» питались и кормили ребенка, а в том, к каким это последствиям для него привело. И в несвоевременном обращении родителей за медпомощью.



В суде Лютый частично признал вину, но заявил, что не запрещал жене кормить сына и никогда не обливал холодной водой «долгожданного и любимого первенца».