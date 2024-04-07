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Происшествия эксклюзив «1,5 года назад перестрелку устроили»: соседи заявили, что водитель, потерявший пассажирок и сбивший парня, был пьян

«1,5 года назад перестрелку устроили»: соседи заявили, что водитель, потерявший пассажирок и сбивший парня, был пьян

У него отняли машину

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Соседи утверждают, что на «подвиги» компанию толкает алкоголь

Соседи новосибирца, из машины которого на скорости вывалились две женщины, заявили, что тот был пьян. Инцидент произошел вчера, 6 апреля, на Чистой Слободе. Очевидцы утверждают, что это могла быть та же семья или их родственники, которые устроили стрельбу в 2022 году. Это активно обсуждают жители в домовом чате — скриншот имеется в распоряжении редакции.

— Насколько достоверна информация, сказать не могу, кто-то пишет, что это те же, кто перестрелку устроили 1,5 года назад. Кто-то пишет, что это родственники их. Водитель был пьян, — объяснила корреспонденту НГС одна из местных жительниц. — До этого тихо во дворе было. Что у них в квартире происходит, не знаю, но на улице они себя проявили через 1,5 года после предыдущих событий.

Источник НГС знакомый с ситуацией подтвердил корреспонденту НГС, что водитель был пьян, как и мужчина, который бросился на помощь выпавшим пассажиркам и был сбит.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что автомобиль увезли на спецстоянку.

— Оформлено ДТП. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». На водителя автомобиля составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ — отказ от освидетельствования на состояние опьянения, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вы знаете участников инцидента? Были свидетелем произошедшего? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)
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Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что машина движется по дороге, когда из нее выпадают две женщины. Затем на асфальт вышел мужчина и его сбивает машина. Водитель вышел и получил удар от очевидца.

В 2020 году на трассе в Новосибирской области мужчина выпал с заднего сиденья машины. Он скончался в больнице.

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