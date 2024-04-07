НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 751мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Что сейчас происходит в Орске. Фото

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Закрывают Универсам на Ленина
Кандидаты в шорт-лист премии
Парковка стала болотом
Золотой нож Новосибирска
Самое дорогое жилье Академа
Косметичка за 3500
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Минивэн «потерял» двух пассажиров на полной скорости и сбил пешехода — очевидец на месте наказал водителя

Минивэн «потерял» двух пассажиров на полной скорости и сбил пешехода — очевидец на месте наказал водителя

Инцидент произошел в микрорайоне Чистая Слобода

663
8 комментариев
Инцидент попал на видео

В Сети заявили, что в Новосибирске несколько человек выпали из автомобиля. После этого на участке, где произошел инцидент, сбили с ног мужчину.

Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, автомобиль находился в микрорайоне Чистая Слобода, из салона транспорта выпали женщины. В Сети предположили, что в двух происшествиях участвовала одна и та же машина.

— Две женщины вываливаются из салона несущейся на скорости Honda Odyssey, потом водитель минивэна возвращается на место происшествия, попутно сбивая с ног мужчину, — сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в полиции

На кадрах видно, что машина движется по дороге, когда из нее выпадают двое. Затем на асфальт вышел мужчина, он оказался на дороге, когда по ней ехал автомобиль.

Транспорт совершил наезд на сибиряка и остановился, после чего из него вышел мужчина. К нему побежал другой человек: он толкнул новосибирца, сбив с ног.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что по размещенной в Сети информации будет проведена проверка.

Если вам известны подробности происшествия, просим связаться с НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В 2020 году на трассе в Новосибирской области мужчина выпал с заднего сидения машины. Он скончался в больнице.

ПО ТЕМЕ
Полиция ДТП Чистая слобода МВД Новосибирск Выпал пассажир
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,  42

Olesya,  44

Юлия,  35

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление