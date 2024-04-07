Минивэн «потерял» двух пассажиров на полной скорости и сбил пешехода — очевидец на месте наказал водителя

Инцидент попал на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











В Сети заявили, что в Новосибирске несколько человек выпали из автомобиля. После этого на участке, где произошел инцидент, сбили с ног мужчину.

Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, автомобиль находился в микрорайоне Чистая Слобода, из салона транспорта выпали женщины. В Сети предположили, что в двух происшествиях участвовала одна и та же машина.



— Две женщины вываливаются из салона несущейся на скорости Honda Odyssey, потом водитель минивэна возвращается на место происшествия, попутно сбивая с ног мужчину, — сказано в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в полиции Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, что машина движется по дороге, когда из нее выпадают двое. Затем на асфальт вышел мужчина, он оказался на дороге, когда по ней ехал автомобиль.



Транспорт совершил наезд на сибиряка и остановился, после чего из него вышел мужчина. К нему побежал другой человек: он толкнул новосибирца, сбив с ног.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что по размещенной в Сети информации будет проведена проверка.