В затопленном Орске еще и вспышка инфекций. Воду из-под крана запретили пить, люди попадают в больницы

В Орске во время затопления взлетела заболеваемость острыми кишечными инфекциями.
4 и 5 апреля к медикам обратились 18 человек (и взрослые, и дети), 8 из них — в больнице. У всех — рвота и жидкий стул. Все они пили воду из-под крана (при этом только сегодня Роспотребнадзор уверял, что с питьевой водой в области всё в порядке).
Анализы воды выявили норовирус второго типа. В нескольких десятках домов решили отключить подачу воды, участок водопровода дезинфицируют.
— Обращаюсь к населению Оренбургской области с большой просьбой. Используйте для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, мойте руки с мылом перед приемом пищи, после туалета, прогулок, перед приготовлением еды. При симптомах острой кишечной инфекции немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением, — заявила Татьяна Савинова, министр здравоохранения региона.