В затопленном Орске еще и вспышка инфекций. Воду из-под крана запретили пить, люди попадают в больницы

4 и 5 апреля к медикам обратились 18 человек (и взрослые, и дети), 8 из них — в больнице. У всех — рвота и жидкий стул. Все они пили воду из-под крана (при этом только сегодня Роспотребнадзор уверял, что с питьевой водой в области всё в порядке).

