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Происшествия В переходе под часовней на Красном проспекте появились красно-белые ленты — фото

В переходе под часовней на Красном проспекте появились красно-белые ленты — фото

На входе в подземный переход заметили протечку

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Ленты заметили на выходе из тоннеля в направлении филармонии и мэрии

5 апреля в Новосибирске в подземном переходе на перекрестке Максима Горького и Красного проспекта появились красно-белые ленты. Их заметили на выходе из тоннеля в направлении филармонии и мэрии.

Судя по фотографии, на участке образовалась протечка

Фотографии ленточек сделал корреспондент НГС Стас Соколов. Судя по снимкам, на входе в подземный переход образовалась протечка.

Подземный переход на перекрестке улиц закреплен за МП «Метро МиР», сказано на сайте предприятия. В едином диспетчерском центре НГС подтвердили данные о подтоплении.

— Там подтапливает из-за… связь. У них полные колодцы, и оттуда льется. Но мы узнали об этом, съездили, посмотрели, передали в «Ростелеком» и 051. Приняли меры, среагировали, — сообщили в организации. — Это связь топит.

В предприятии не смогли уточнить, ограничен ли проход пешеходов на участке, а также заявили, что больше не обслуживают подземные переходы. НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать данные.

В конце марта в переходе станции «площадь Маркса» Новосибирского метрополитена протекла вода. На полотке сооружения образовались подтеки.

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МП Метро МиР Новосибирск Подземный переход Весна Филармония Мэрия
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