В переходе под часовней на Красном проспекте появились красно-белые ленты — фото

Ленты заметили на выходе из тоннеля в направлении филармонии и мэрии Источник: Стас Соколов/NGS.RU











5 апреля в Новосибирске в подземном переходе на перекрестке Максима Горького и Красного проспекта появились красно-белые ленты. Их заметили на выходе из тоннеля в направлении филармонии и мэрии.

Судя по фотографии, на участке образовалась протечка Источник: Стас Соколов/NGS.RU











Фотографии ленточек сделал корреспондент НГС Стас Соколов. Судя по снимкам, на входе в подземный переход образовалась протечка.



Подземный переход на перекрестке улиц закреплен за МП «Метро МиР», сказано на сайте предприятия. В едином диспетчерском центре НГС подтвердили данные о подтоплении.



— Там подтапливает из-за… связь. У них полные колодцы, и оттуда льется. Но мы узнали об этом, съездили, посмотрели, передали в «Ростелеком» и 051. Приняли меры, среагировали, — сообщили в организации. — Это связь топит.



В предприятии не смогли уточнить, ограничен ли проход пешеходов на участке, а также заявили, что больше не обслуживают подземные переходы. НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать данные.