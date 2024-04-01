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Происшествия Участницу «Дома-2» нашли мертвой. Ее тело больше месяца пролежало в квартире

Участницу «Дома-2» нашли мертвой. Ее тело больше месяца пролежало в квартире

Соседи девушки обратились в МЧС из-за трупного запаха

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Либерж Кпадону было 36 лет

Стало известно о смерти Либерж Кпадону, 36-летней участницы «Дома-2». Как сообщают ее коллеги и друзья, тело девушки больше месяца находилось в запертой квартире.

— Все пытаются дозвониться до родителей уже который день. Они недоступны. Сама Либа была недоступна месяц и более. Пишут ее соседи, что сегодня ее вынесли из квартиры. Она там лежала долго, — сообщила Анна Якунина, бывшая участница телешоу.

В последнем видео, которое Либерж разместила в соцсетях, сообщается, что девушка отправляется на операцию. Прошлой осенью она рассказывала подписчикам, что в ее правом легком обнаружили опухоль. «Ничего хорошего», — так Кпадону комментировала свой диагноз.

— Честно, очень сильно переживаю, не хочу даже показывать лица своего, — говорит девушка. — Так красиво всё вокруг... Милые мои, сейчас надо молиться, по-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу, как [прошла операция]... Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую.

Последние кадры, на которых Либерж жива

К сожалению, Либерж так и не вышла на связь. Как рассказала ее коллега Алиана Устиненко, девушка скончалась практически сразу после операции.

— Всё правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее, — написала Устиненко в своем блоге.

Либерж Кпадону жила в ЖК «Театральный парк» в подмосковном Королёве. Как сообщают наши коллеги из Starhit, сотрудники МЧС вскрыли квартиру спустя 41 день после смерти девушки — из-за сообщения соседей о неприятном запахе.

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