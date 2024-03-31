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Дым заполонил вагон в новосибирской электричке

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Происшествия Дым заполнил вагон в новосибирской электричке — у одного из пассажиров оплавился телефон

Дым заполнил вагон в новосибирской электричке — у одного из пассажиров оплавился телефон

Пассажирам пришлось покинуть свои места

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Поезд проследовал по маршруту без задержек

В электричке Новосибирск — Черепаново № 6627 вечером 30 марта произошло задымление. Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, у одного из пассажиров задымился телефон.

— В вагоне было кратковременное локальное задымление. В результате инцидента никто не пострадал, в самом электропоезде возгорания не было. Состав технически исправен, — пояснили в пресс-службе.

Пассажирам предложили перейти в другие вагоны. Электропоезд проследовал по маршруту без задержек.

Ранее в Новосибирской области электричка задержалась из-за перезапуска системы управления поездом. При этом пассажиры, которые ехали в электричке в тот момент, стали свидетелями задымления и остановки посредине моста.

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Дым Электричка Поезд Новосибирск
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