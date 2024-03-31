Дым заполнил вагон в новосибирской электричке — у одного из пассажиров оплавился телефон

В электричке Новосибирск — Черепаново № 6627 вечером 30 марта произошло задымление. Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, у одного из пассажиров задымился телефон.
— В вагоне было кратковременное локальное задымление. В результате инцидента никто не пострадал, в самом электропоезде возгорания не было. Состав технически исправен, — пояснили в пресс-службе.
Пассажирам предложили перейти в другие вагоны. Электропоезд проследовал по маршруту без задержек.
Ранее в Новосибирской области электричка задержалась из-за перезапуска системы управления поездом. При этом пассажиры, которые ехали в электричке в тот момент, стали свидетелями задымления и остановки посредине моста.