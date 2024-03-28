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Происшествия Теракт в Crocus City Hall истории «Последний статус у него: "Я люблю жизнь"». Братья-близнецы рассказали, как ждут опознания третьего брата после теракта в «Крокусе»

«Последний статус у него: "Я люблю жизнь"». Братья-близнецы рассказали, как ждут опознания третьего брата после теракта в «Крокусе»

Пока о нём нет никакой информации, родные надеются на чудо

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Творческий, жизнерадостный и харизматичный, с детства фанател от группы «Пикник». Так братья отзываются о пропавшем в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дмитрии. В тот день террористы выстрелили ему в спину, затем началась давка. На пятые сутки после трагедии информации о нём не появилось, но семья сохраняет надежду на чудо, рассказали родные Дмитрия в беседе с «Фонтанкой».

По словам Дениса, проживающего в Петербурге, на концерте группы его старший брат, 54-летний Дмитрий, был в компании подруги детства. Они сидели во втором ряду.

— Практически с той стороны, откуда зашли эти животные. Девушка сказала, что видела, как в него выстрелили. Ему попали в спину. Он упал и захрипел. Потом началась неразбериха. Они как раз начали в этом месте всё поджигать. Она чудом спаслась. К сожалению, Дима остался там, скорее всего, — рассказал средний брат Дмитрия, Артем.

Все трое — близнецы из города Новозыбков Брянской области, но жизнь раскинула мужчин по разным городам.

— Вообще, Дима бывший военный, по образованию — военный офицер, имеет красный диплом. Какое-то время он работал по профессии, а после переехал в Сочи, там же живут две его взрослые дочери. Наш средний уехал в Москву, — отметил Денис.

По словам братьев, после службы Дмитрий успел поработать водителем в логистической фирме и занять должность директора гостиничного комплекса в курортном городе, но не забывал о творчестве.

— Он был отличный гитарист, играл на барабанах и клавишных. Прекрасно пел, исполнял в том числе песни этой группы, [«Пикник»]. Он вообще детство провел под ее песни, в студенчестве у него была своя музыкальная группа. Он даже читал стихи, я всегда ему подражал, — добавил средний брат.

После обстоятельства сложились так, что Дмитрию пришлось уехать в Москву. В столице он копил на покупку недвижимости в родном городе, чтобы чаще навещать пожилых родителей.

— К родителям он ездил практически каждые выходные, чтобы помочь. Но в этот раз на помощь к Диме приехали они, — рассказал Артем. Вчера утром в Москву для сдачи ДНК приехала 75-летняя мама Дмитрия.

—Я привез маму в бюро криминалистических исследований, где она сдала тест ДНК. Следователи сказали, что это поможет получить стопроцентный результат при опознании. Несмотря на все заболевания, мама взяла себя в руки и приехала. Тяжело, конечно, она много плачет. Также приехала его старшая дочь, — указал средний брат.

Что касается подруги Дмитрия, она сейчас в расстроенном и подавленном состоянии, добавил Артем. Сын женщины ответил «Фонтанке», что сейчас она говорить не готова.

С родными Дмитрия ежедневно связываются экстренные службы для оказания поддержки и уточнения данных.

—За это им огромное спасибо, мы видим, как они стараются, но реальность для нас пока жестока, надежды с каждым днем меньше, — рассказал Артем.

Родственники признаются, что самое сложное сейчас — ожидание.

—А знаете, какой у него последний статус был в вотсапе? — спросил один из братьев. — «Я люблю жизнь!»

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. По последним данным, число погибших достигло 140 человек, пострадали 360. 26 марта специалисты завершили разбор завалов в разрушенном «Крокус Сити Холле».

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