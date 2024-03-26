«Их закрыли тела убитых»: супруги спаслись от расстрела при теракте в «Крокус Сити»

Супруги прожили вместе больше 20 лет Источник: Осторожно, Москва / Telegram











Семейная пара спаслась в страшном теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Сейчас супруги приходят в себя. О том, через что они прошли пятничным вечером в концертном зале, нашим коллегам из V1 рассказала их дочь Влада.



«Тела убитых террористами людей стали щитом для тех, кто оказался под ними...»

Источник: NGS.RU

Родители Влады — Наталья и Геннадий — давние фанаты группы «Пикник». Оба они из Волгоградской области, но уже давно живут в Москве. Геннадий работает руководителем в крупной компании, а Наталья занимается домом и бытом.

На концерт супруги начали собираться за несколько месяцев — заранее купили билеты, освободили вечер пятницы. Хотели провести 22 марта вместе, наслаждаясь произведениями любимых музыкантов.





— Они чуть-чуть опоздали, приехали на несколько минут позже, — рассказала дочь супругов Влада. — Мама сказала, что хочет зайти в туалет. Они с папой пошли сначала туда. И это промедление тоже спасло их. Они не успели пройти в гардероб или в зал. В тот момент, когда террористы ворвались в здание, родители были в холле и стояли у стеклянной стены.

У этой стены люди рассчитывали найти возможность к бегству и спасению Источник: BAZA / Telegram











Сначала, по словам дочери, родители не поняли, что звуки за их спиной — стрельба.



— Папа решил, что это кто-то из детей балуется петардами, — рассказала Влада. — Но уже через несколько секунд люди начали громко кричать и звать на помощь. Кричали, что это теракт. Тогда толпа начала бежать к выходу, их оттеснило к стеклянной стене. На видео, снятом со второго этажа, видно, что люди прячутся у стен и у окон. В одной из этих куч находились и мои родители. Их оттеснили люди... и стали щитом для мамы и папы. Там было много тел. Террористы расстреливали всех, кто там был. И в какой-то момент они просто перестали стрелять и пошли в сторону зала.



Родители Влады оказались под грудой истекающих кровью тел. Выжить под этим «щитом» удалось не только им, но и еще нескольким людям, случайно оттесненным толпой к стеклянному окну.



— Мой папа вместе с каким-то мужчиной разбили толстое панорамное стекло. Им опять же повезло, что стекло прострелили и им оставалось просто добить его, чтобы отверстие получилось больше. Они выбрались на улицу, и только на улице папа с мамой нашли друг друга, — рассказала Влада. — Я много расспрашивала маму о ее чувствах и мыслях в тот момент. Мама рассказала, что о смерти она не думала вообще. Всё, что ее беспокоило и пугало, так это то, что она не найдет папу...



После того как супруги и еще несколько человек оказались на улице, они быстро сели в такси и только тогда позвонили дочерям.



— Моя старшая сестра позвонила своей подруге, которая работает в скорой, и спросила, что делать родителям, — рассказала Влада. — Родители поехали в больницу, где им сделали уколы от столбняка. У папы были поранены руки после того, как он выбивал стекла.



«Я так не любил, как сейчас люблю»



О супругах Наталье и Геннадии Гуловых накануне рассказал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Авторы пишут, что спастись, по оценке Геннадия, удалось нескольким десяткам людей.



— Стреляли в ребят, которые хотели открыть окно. Летел пух от курток. Спасло нас то, что террористы решили просто пойти дальше, — признавался Геннадий.

Вспомнил он и как был счастлив, когда увидел жену.

— Обнял ее. Я так не любил, как сейчас люблю, — рассказал Геннадий.



После этого короткого разговора с журналистами супруги перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров и отказались общаться с прессой. По словам Влады, только сейчас шоковое состояние, в котором они находились, начало сменяться отрезвляющим пониманием того, через что они прошли в тот вечер.

После того как нападавшие расстреляли людей, они ворвались в зрительный зал и подожгли его Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«22 марта теперь их второй день рождения»



Сейчас супруги пытаются бодриться и говорить только о хорошем.



— Родители говорят, что 22 марта теперь их второй день рождения. Никакие следователи к нам не приходили, приходили какие-то женщины, вроде бы из социального фонда, которые сказали, что родителям нужно будет забрать какую-то материальную помощь после случившегося, — рассказала Влада. — Но я вижу, как тяжело родителям всё это вспоминать...



Напомним, в пятницу вечером, 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник» четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Именно из-за пожара и угарного газа погибли еще десятки человек. Среди погибших еще одна жительница Волгограда — Юлия Чечина. 59-летняя фанатка группы задохнулась.



Напавших на «Крокус Сити Холл» террористов задержали ранним утром следующего дня. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Спустя два дня после трагедии их отправили под арест в столичном суде.