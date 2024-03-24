«Не было возможности убежать». Директор «Пикника» — о погибшей в «Крокусе» помощнице группы Екатерине Кушнер

Екатерина Кушнер работала с группой «Пикник» практически на всех концертах и легко переносила все тяготы тяжелой гастрольной жизни Источник: Екатерина Кушнер / T.me











Помощница и большой друг группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сегодня корреспонденту MSK1.RU рассказал концертный директор группы Юрий Чернышевский. Информацию позднее подтвердила и сама группа.

Во время стрельбы 22 марта музыканты находились в гримерке, всё началось за несколько минут до их выхода на сцену. Группу эвакуировали, а Екатерина Кушнер была в фойе. Ее искали с первого дня трагедии: она не выходила на связь и в списках погибших и пострадавших ее фамилия не значилась. Сегодня муж Екатерины Дмитрий ездил на опознание. Он и сообщил о ее смерти.



— С Катей мы сотрудничали и дружили на протяжении шести лет. До «Пикника» я работал с ней в группе «Мельница» и еще на других проектах. В тот вечер в «Крокусе» она готовилась к тому, чтобы начать продавать атрибутику нашей группы и украшения, которые Катя изготавливала своими руками. У нее была своя мастерская, — рассказал MSK1.RU директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский.

Источник: Екатерина Кушнер / T.me











— Она собиралась делать то, что обычно делала на других концертах, но всё было прервано, всё произошло слишком быстро. У нее не было возможности убежать, — отметил Чернышевский.

«Катя строила большие планы на будущее, планировала жить дальше и имела на это абсолютное право, но жизнь оборвалась» Юрий Чернышевский, концертный директор группы «Пикник»

Екатерина Кушнер работала как самозанятая. По словам Юрия Чернышевского, она была с группой «Пикник» практически на всех концертах и легко переносила все тяготы тяжелой гастрольной жизни.



— Катя была человеком очень сильным, настоящим бойцом, и она постоянно занималась спортом. Мы приезжали в гостиницу, шли отдыхать, а она — в спортзал, где проводила всё свое свободное время, — вспоминает директор группы «Пикник». — И еще Катя была человеком очень светлым, открытым, четким, целеустремленным и не имела вредных привычек.

Екатерине был 51 год. Она жила в Калуге. У нее осталась взрослая дочь. Где похоронят Екатерину — пока не известно. Муж сейчас занимается этим вопросом.

Редакция MSK1.RU приносит соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины и всех погибших и пострадавших в теракте.

