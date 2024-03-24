НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

южн.

 750мм 62%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Кто и как создавал «Крокус Сити Холл»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Чем живет Хилокский рынок
Доступное протезирование зубов
Худшее кафе по мнению горожан
Внедорожник подпер подъезд
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Не было возможности убежать». Директор «Пикника» — о погибшей в «Крокусе» помощнице группы Екатерине Кушнер

«Не было возможности убежать». Директор «Пикника» — о погибшей в «Крокусе» помощнице группы Екатерине Кушнер

Муж опознал ее, в момент трагедии Екатерина была в фойе концертного зала

481
6 комментариев
Екатерина Кушнер работала с группой «Пикник» практически на всех концертах и легко переносила все тяготы тяжелой гастрольной жизни

Помощница и большой друг группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сегодня корреспонденту MSK1.RU рассказал концертный директор группы Юрий Чернышевский. Информацию позднее подтвердила и сама группа.

Во время стрельбы 22 марта музыканты находились в гримерке, всё началось за несколько минут до их выхода на сцену. Группу эвакуировали, а Екатерина Кушнер была в фойе. Ее искали с первого дня трагедии: она не выходила на связь и в списках погибших и пострадавших ее фамилия не значилась. Сегодня муж Екатерины Дмитрий ездил на опознание. Он и сообщил о ее смерти.

— С Катей мы сотрудничали и дружили на протяжении шести лет. До «Пикника» я работал с ней в группе «Мельница» и еще на других проектах. В тот вечер в «Крокусе» она готовилась к тому, чтобы начать продавать атрибутику нашей группы и украшения, которые Катя изготавливала своими руками. У нее была своя мастерская, — рассказал MSK1.RU директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский.

— Она собиралась делать то, что обычно делала на других концертах, но всё было прервано, всё произошло слишком быстро. У нее не было возможности убежать, — отметил Чернышевский.

«Катя строила большие планы на будущее, планировала жить дальше и имела на это абсолютное право, но жизнь оборвалась»

Екатерина Кушнер работала как самозанятая. По словам Юрия Чернышевского, она была с группой «Пикник» практически на всех концертах и легко переносила все тяготы тяжелой гастрольной жизни.

— Катя была человеком очень сильным, настоящим бойцом, и она постоянно занималась спортом. Мы приезжали в гостиницу, шли отдыхать, а она — в спортзал, где проводила всё свое свободное время, — вспоминает директор группы «Пикник». — И еще Катя была человеком очень светлым, открытым, четким, целеустремленным и не имела вредных привычек.

Екатерине был 51 год. Она жила в Калуге. У нее осталась взрослая дочь. Где похоронят Екатерину — пока не известно. Муж сейчас занимается этим вопросом.

Редакция MSK1.RU приносит соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины и всех погибших и пострадавших в теракте.

Все последние новости о стрельбе MSK1.RU собирает в отдельном онлайн-репортаже.
ПО ТЕМЕ
Крокус Сити Холл Концертный зал Концерт Группы Пикник Трагедия Стрельба Екатерина Кушнер Юрий Чернышевский
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Рекомендуем
Знакомства

Яна, 44

Лариса , 46

Миломир, 42

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление