Четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» привезли в Москву. Видео, где их ведут на допрос

Четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» привезли на допрос в Следственный комитет в Москве. Об этом сообщает следком. Следователи будут добиваться заключения подозреваемых под стражу.

Сейчас продолжается сбор доказательств для уголовного дела, чтобы разобраться в деталях произошедшего. СК сообщил, что на месте теракта следователи изъяли четыре комплекта боевой амуниции и два автомата Калашникова, которыми пользовались террористы. Кроме того, найдено более 500 патронов и 28 магазинов. На месте трагедии не нашли следов минирования чего-либо. При задержании у подозреваемых нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.