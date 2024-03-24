Четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» привезли в Москву. Видео, где их ведут на допрос

Четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» привезли на допрос в Следственный комитет в Москве. Об этом сообщает следком. Следователи будут добиваться заключения подозреваемых под стражу.
Сейчас продолжается сбор доказательств для уголовного дела, чтобы разобраться в деталях произошедшего. СК сообщил, что на месте теракта следователи изъяли четыре комплекта боевой амуниции и два автомата Калашникова, которыми пользовались террористы. Кроме того, найдено более 500 патронов и 28 магазинов. На месте трагедии не нашли следов минирования чего-либо. При задержании у подозреваемых нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
Следком заявил, что следователи будут добиваться заключения под стражу для подозреваемых.
— Продолжается опознание тел погибших, — уточнили в СК. — На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.
Расследование лично контролирует председатель СК Александр Бастрыкин.
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