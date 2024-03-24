«Слышали крики и стрельбу»: трое сибиряков оказались в Crocus City Hall во время теракта

Трагедия произошла 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Трое жителей Алтайского края оказались в концертном зале Crocus City Hall во время теракта. Историю их спасения опубликовал телеграм-канал «Блогерша Рубцовск» 24 марта.



Сибиряки отправились в Московскую область на концерт музыкальной группы. Они купили билеты на третий ряд в концертном зале, сказано в сообщении.



— Услышав стрельбу, вмиг спустились к сцене, запрыгнули на нее и побежали. Ничего толком не видели, слышали крики и стрельбу, автоматная очередь не переставая звучала. Как удалось найти путь, даже не помню, — приводит слова сибиряков телеграм-канал.



Жителям Алтайского края удалось выбраться из Crocus City Hall, но они не смогли найти такси на улице. После этого сибиряки еще около 20 минут бежали по дороге, сказано в сообщении.



— Куртки наши сгорели, но это уже не главное, — цитирует канал сибиряков.



В сообщении имеется скриншот одного из билетов на концерт группы «Пикник». Между тем имена сибиряков телеграм-канал не разглашает.

