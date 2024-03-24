НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 750мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Штормовое предупреждение в Новосибирской области

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Чем живет Хилокский рынок
Доступное протезирование зубов
Худшее кафе по мнению горожан
Внедорожник подпер подъезд
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Слышали крики и стрельбу»: трое сибиряков оказались в Crocus City Hall во время теракта

«Слышали крики и стрельбу»: трое сибиряков оказались в Crocus City Hall во время теракта

Им удалось спастись

269
Написать комментарий
Трагедия произошла 22 марта

Трое жителей Алтайского края оказались в концертном зале Crocus City Hall во время теракта. Историю их спасения опубликовал телеграм-канал «Блогерша Рубцовск» 24 марта.

Сибиряки отправились в Московскую область на концерт музыкальной группы. Они купили билеты на третий ряд в концертном зале, сказано в сообщении.

— Услышав стрельбу, вмиг спустились к сцене, запрыгнули на нее и побежали. Ничего толком не видели, слышали крики и стрельбу, автоматная очередь не переставая звучала. Как удалось найти путь, даже не помню, — приводит слова сибиряков телеграм-канал.

Жителям Алтайского края удалось выбраться из Crocus City Hall, но они не смогли найти такси на улице. После этого сибиряки еще около 20 минут бежали по дороге, сказано в сообщении.

— Куртки наши сгорели, но это уже не главное, — цитирует канал сибиряков.

В сообщении имеется скриншот одного из билетов на концерт группы «Пикник». Между тем имена сибиряков телеграм-канал не разглашает.

22 марта концертном зале в подмосковном Crocus City Hall произошел теракт, по людям открыли стрельбу. По официальным данным, погибло больше 100 человек. В режиме реального времени собираем всю информацию о трагедии.

ПО ТЕМЕ
Теракт Алтайский край Концерт Сибирь Crocus City Hall
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Рекомендуем
Знакомства

Лариса , 46

Миломир, 42

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Руслан, 49

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление