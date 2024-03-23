Невеста не выходит на связь, сестра погибла. Сибиряк потерял близких в теракте в Crocus City Hall

Житель Омска вторые сутки не может связаться со своей невестой, а его сестра погибла во время теракта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Житель Омска Роман Журавлев вторые сутки не может дозвониться до своей невесты 22-летней Дарьи Беляевой после теракта в Crocus City Hall. Девушка приехала в столицу, чтобы встретиться с подругами, а потом пойти на концерт группы «Пикник». Кроме того, парень не может связаться и со своей двоюродной сестрой, которая также отправилась на выступление.

Роман Журавлев рассказал, что с невестой они были вместе уже пять лет. Познакомились еще в школе, тогда же и начали встречаться. В тот вечер, когда произошел теракт, молодой человек был на работе, приехал домой и сразу лег спать. Только потом он увидел десятки пропущенных звонков от Дарьи.

— Она уехала с подругами, на связь не выходит. До сих пор не могу до нее дозвониться. Я всех обзвонил, нигде не могу найти. Они собирались пойти на этот концерт. Поехала на встречу выпускников. Я остался в Омске, — рассказал MSK1.RU Роман.

Невеста Романа Журавлева, которая не выходит на связь вторые сутки Источник: предоставлено героем материала











По словам Романа, последний раз он разговаривал со своей невестой по видеозвонку еще до того, как они поехали в Crocus City Hall.

— Даша звонила, а я только проснулся и увидел от нее пропущенные. Я со смены с завода пришел и уснул. А она звонила... У нас должна быть свадьба через неделю. Она сама из детского дома была, родителей у нее не было, никто не знает, где она, — рассказал MSK1.RU Роман Журавлев. Дарья сейчас не числится ни в одном из списков, опубликованных Минздравом.

Источник: МЧС России / T.me











У Романа во время трагедии пропала также двоюродная сестра — 33-летняя Ирина Окишева, которая тоже приехала на концерт.

— Оказывается, еще сестра там была двоюродная, — сказал нам Роман. — Она тоже не выходит на связь. Тут суета началась, родственники и друзья звонят. Она поехала с подругой. Мне ее парень звонил: «Давно не выходила на связь твоя сестра. Не в зоне доступа телефон». Я ему говорю: «Может быть, телефон умер, как обычно». А он ответил: «Вряд ли, она всегда со мной на связи».

В последний раз Роман разговаривал с сестрой за несколько часов до того, как произошел теракт. О том, что она собирается на концерт группы «Пикник», он не знал. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU выяснилось, что ее имя есть в списках.

Вечером 22 марта неизвестные, вооруженные автоматами, ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя четыре часа. Сотням человек удалось покинуть здание самостоятельно. Тех, кто выбрался на крышу, эвакуировали с помощью лестниц.

