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Гибель детей во время теракта в Crocus City Hall

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Число пострадавших перевалило за сотню. Что известно о теракте в Crocus CIty Hall к этому часу

Число пострадавших перевалило за сотню. Что известно о теракте в Crocus CIty Hall к этому часу

Среди погибших есть дети

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Собрали всё, что известно о трагедии

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall произошла стрельба. По данным ФСБ, погибли 40 человек, еще 145 пострадавших госпитализированы в больницы Москвы. За оказанием помощи следит глава Минздрава.

Собрали всё, что известно о трагедии к этому часу.

Как сообщают очевидцы, стрельба раздалась за 10 минут до начала выступления группы «Пикник». Музыканты в это время были в гримерке. Около 4–5 мужчин в камуфляже и с рюкзаками за спиной открыли стрельбу из охотничьих ружей. После выстрелов террористы бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего начался пожар, сообщает РИА Новости. Огонь охватил площадь 12,9 тысячи квадратных метров.

Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье — 205 УК РФ.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и других районов на севере Москвы и области не открывать окна и не выходить на улицу.

Пожарные начали тушить «Крокус» с башни

На месте ЧП работали 70 бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в больницы Москвы, среди них — семь детей. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Как сообщила депутат Госдумы Нина Останина, среди погибших есть дети.

— В этот день там проходил всероссийский чемпионат по танцам. Нет прощения палачам! — написала политик в своем телеграм-канале.

Пожарным удалось локализовать пожар, сообщили в МЧС.

Концертный зал полностью разрушен
Фотографов оттесняют подальше от «Крокуса»

В Минкультуры заявили, что массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются. Российские ведомства массово объявляют об усилении мер безопасности в местах скопления людей.

Баннеры и экраны в столичном метро напоминают о трагедии.

Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Прочитайте, что рассказывают очевидцы стрельбы. Опубликовано и видео первых минут трагедии.

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