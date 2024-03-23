Число пострадавших перевалило за сотню. Что известно о теракте в Crocus CIty Hall к этому часу

Собрали всё, что известно о трагедии Источник: Городские порталы

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall произошла стрельба. По данным ФСБ, погибли 40 человек, еще 145 пострадавших госпитализированы в больницы Москвы. За оказанием помощи следит глава Минздрава.



Собрали всё, что известно о трагедии к этому часу.

Как сообщают очевидцы, стрельба раздалась за 10 минут до начала выступления группы «Пикник». Музыканты в это время были в гримерке. Около 4–5 мужчин в камуфляже и с рюкзаками за спиной открыли стрельбу из охотничьих ружей. После выстрелов террористы бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего начался пожар, сообщает РИА Новости. Огонь охватил площадь 12,9 тысячи квадратных метров.

Трагедию официально назвали терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье — 205 УК РФ.



Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и других районов на севере Москвы и области не открывать окна и не выходить на улицу.



Пожарные начали тушить «Крокус» с башни Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На месте ЧП работали 70 бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в больницы Москвы, среди них — семь детей. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.



Как сообщила депутат Госдумы Нина Останина, среди погибших есть дети.

— В этот день там проходил всероссийский чемпионат по танцам. Нет прощения палачам! — написала политик в своем телеграм-канале.

Пожарным удалось локализовать пожар, сообщили в МЧС.

Концертный зал полностью разрушен Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Фотографов оттесняют подальше от «Крокуса» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Минкультуры заявили, что массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются. Российские ведомства массово объявляют об усилении мер безопасности в местах скопления людей.



Баннеры и экраны в столичном метро напоминают о трагедии.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









