Что сейчас происходит после теракта в Crocus CIty Hall: прямой эфир

В пятницу, 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли. Само здание охватил огонь. Здесь можно почитать онлайн-репортаж с места трагедии.
Главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова и корреспонденты, которые сейчас находятся на месте трагедии, рассказывают в прямом эфире самое важное, что сейчас происходит.
Все подробности о случившемся можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже.