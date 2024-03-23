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Как начался теракт: первые минуты трагедии

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Что сейчас происходит после теракта в Crocus CIty Hall: прямой эфир

Что сейчас происходит после теракта в Crocus CIty Hall: прямой эфир

Рассказываем о всем, что связано с трагедией

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В пятницу, 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли. Само здание охватил огонь. Здесь можно почитать онлайн-репортаж с места трагедии.

Главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова и корреспонденты, которые сейчас находятся на месте трагедии, рассказывают в прямом эфире самое важное, что сейчас происходит.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции НГС
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Известно, что всё это произошло в тот момент, когда в Crocus City Hall проходил концерт группы «Пикник». Оперативные службы сообщили, что музыканты не пострадали.

Все подробности о случившемся можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже.
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