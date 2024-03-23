После теракта в Crocus City Hall в работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В работе социальной сети наблюдается сбой Источник: Дарья Селенская / Городские порталы













По состоянию на 22:50 в работе социальной сети «ВКонтакте». По данным сервиса DownRadar.com, им поступило более 2000 отчетов о неисправности «ВКонтакте». Самое большое количество отчетов — из Москвы.



Источник: downradar.com











— Ошибка загрузки. Хотя все остальные сайты работают? — жалуется один из пользователей.



— Не работает приложение и мобильная версия в браузере. Пишет, что ошибка загрузки, — сообщает другой пользователь.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу, прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. Несколько десятков человек погибло. Рассказываем об этом подробно в онлайн-трансляции.

