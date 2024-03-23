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Происшествия Теракт в Crocus City Hall После теракта в Crocus City Hall в работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

После теракта в Crocus City Hall в работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Люди не могут зайти в свои аккаунты

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6 комментариев
В работе социальной сети наблюдается сбой


По состоянию на 22:50 в работе социальной сети «ВКонтакте». По данным сервиса DownRadar.com, им поступило более 2000 отчетов о неисправности «ВКонтакте». Самое большое количество отчетов — из Москвы.

— Ошибка загрузки. Хотя все остальные сайты работают? — жалуется один из пользователей.

— Не работает приложение и мобильная версия в браузере. Пишет, что ошибка загрузки, — сообщает другой пользователь.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу, прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. Несколько десятков человек погибло. Рассказываем об этом подробно в онлайн-трансляции.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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