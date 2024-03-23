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Происшествия Стрельба в Crocus City Hall live Более 10 человек погибли во время стрельбы и взрыва в Crocus City Hall. Что там сейчас творится: прямой эфир

Более 10 человек погибли во время стрельбы и взрыва в Crocus City Hall. Что там сейчас творится: прямой эфир

Корреспонденты MSK1.RU работают на месте трагедии

3 комментария

Сегодня, 22 марта, в концертном зале Crocus City Hall, который находится в подмосковном Красногорске, произошла стрельба. По предварительным данным, огонь могли открыть три человека в камуфляжной одежде. А сразу после этого что-то взорвалось. На данный момент известно, что более 10 погибли и около 50 получили ранения.

Сейчас здание Crocus City Hall в огне. Языки пламени видны за несколько километров от места ЧП.

Известно, что все это произошло в тот момент, когда в Crocus City Hall проходил концерт группы «Пикник». Оперативные службы сообщили, что музыканты не пострадали.

Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются к Crocus City Hall. Выехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Корреспонденты MSK1.RU работают на месте трагедии. В прямом эфире показываем, что там творится.

Все подробности о случившемся можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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Crocus City Hall Стрельба Взрыв Трагедия Происшествия
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