Начались судороги, изо рта пошла пена: под Новосибирском росгвардеец спас водителя автобуса

Военный Росгвардии Георгий Дьяконицин спас водителя автобуса, у которого случился приступ. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.
Военнослужащий воинской части по охране ВГО Росгвардии Георгий Дьяконицин в один из дней возвращался со службы домой на автобусе. В какой-то момент водитель транспорта резко свернул в кювет и остановился. У мужчины начались судороги, пошла пена изо рта.
— Оценив обстановку сержант Георгий Дьяконицин незамедлительно сообщил о произошедшем медикам и поспешил на помощь. Военнослужащий перенес мужчину из кабины в салон, уложил набок и оказал ему первую доврачебную помощь, освободив дыхательные пути, — рассказали в Росгвардии.
Новосибирец оставался с водителем автобуса до прибытия медиков скорой помощи. Пострадавший водитель был доставлен в больницу. Сообщается, что благодаря помощи Георгия Дьяконицина удалось не допустить ухудшения состояния водителя с приступом до критического.
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